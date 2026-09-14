App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt Prämien verdienen
Lasse deine Kryptowährungen für dich arbeiten!
2,26 T
Hyperliquid-Kurs68,83 3.26%
Bitcoin-Kurs67.186,69 1.61%
Ethereum-Kurs2.167,81 1.68%
XRP-Kurs1,21 4.27%
BNB-Kurs623,44 1.12%
Hyperliquid-Kurs68,83 3.26%
Solana-Kurs87,77 2.20%
TRON-Kurs0,293240 -0.01%
Dogecoin-Kurs0,072763 1.25%
Cardano-Kurs0,181790 3.50%
Zcash-Kurs980,42 3.95%
Chainlink-Kurs9,82 0.67%
Pi Network-Kurs0,084029 0.77%
Zyklus dreht 

Krypto vor dem Comeback? Tom Lee sieht die schwache Phase fast beendet

Nach Monaten mit kräftigen Rücksetzern wächst die Hoffnung auf eine neue Marktphase. Tom Lee sieht mehrere Gründe, warum sich das Bild bald deutlich aufhellen könnte.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Tom Lee

Beitragsbild: Bitmine, KI-bearbeitet

 | Tom Lee setzt mit seinem Unternehmen alles auf Ethereum

Tom Lee blickt trotz der deutlichen Verluste seit den Rekordständen optimistisch auf den Krypto-Markt. Der Fundstrat-Stratege und BitMine-Chairman erwartet für die kommenden zwölf Monate eine “wirklich bullische Phase” und geht davon aus, dass ein großer Teil der Bereinigung bereits hinter dem Markt liegt.

Lest auch
ETH-Treasury Trotz 5,1 Milliarden US-Dollar Verlust: Bitmine kauft weiter Ethereum

Als einen Grund nennt Lee den starken Abbau von Hebelpositionen nach dem Einbruch im Oktober 2025. Damals wurden innerhalb eines Tages mehr als 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert. Zudem verweist er auf den bekannten Vierjahreszyklus und rechnet damit, dass dessen Tiefpunkt in den kommenden Wochen erreicht werden könnte.

Krypto soll von nächster Wachstumsphase profitieren

Noch spiegelt sich Lees Optimismus nur teilweise in den Kursen wider: Bitcoin notiert weiterhin deutlich unter seinem bisherigen Rekordhoch, auch Ethereum konnte die Verluste der vergangenen Monate noch nicht vollständig aufholen.

Ein weiterer Treiber könnte seiner Ansicht nach die Tokenisierung klassischer Vermögenswerte werden. Unternehmen, die an dieser Entwicklung beteiligt sind und entsprechende Infrastruktur bereitstellen, könnten davon stark profitieren.

Die BitMine-Aktie ist seit Jahresbeginn um 19,75 Prozent gefallen / Quelle: TradingView

Seine Einschätzung ist allerdings nicht unabhängig von eigenen Interessen. Als Chairman von BitMine verantwortet er die größte Ethereum-Treasury weltweit. Das Unternehmen hält zurzeit rund 5,93 Millionen ETH und damit nach eigenen Angaben etwa 4,9 Prozent des gesamten Ether-Angebots.

Damit hängt auch ein großer Teil von BitMines Bilanz direkt von der Entwicklung des Ethereum-Kurses ab. Lees Prognose bleibt deshalb eine persönliche Markteinschätzung und keine Garantie für eine neue Rallye. Sollten sich seine Erwartungen erfüllen, könnte der Krypto-Markt in den kommenden zwölf Monaten deutlich an Dynamik gewinnen und eine neue starke Aufwärtsphase erleben.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Ein Gelddrucker als Symbol von Inflation
Das Marktumfeld kipptBitcoin ausgebremst: Ist das der Anfang vom nächsten Inflationsschock?
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Eine Katze
Hype hat einen Haken“Cat Season” im Anmarsch? Was dran ist am Memecoin-Hype
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Filecoin
0,862540
22.95%
PancakeSwap
2,06
9.72%
Lighter
3,90
9.53%
Stellar
0,162613
6.25%
NEAR Protocol
2,08
5.42%
​​Stable
0,025162
5.04%
Bitway
0,534962
4.78%
Injective
5,23
4.66%
XRP
1,21
4.27%
Internet Computer
2,38
4.09%
Monero
444,26
-4.49%
MemeCore
0,957419
-3.27%
Pump.fun
0,003116
-2.61%
Arbitrum
0,116659
-1.54%
Kaspa
0,029048
-1.48%
Rain
0,013041
-1.46%
PAX Gold
3.710,50
-1.09%
Worldcoin
0,331646
-1.06%
Tether Gold
3.708,47
-1.04%
LEO Token
7,73
-1.03%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren