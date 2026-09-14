Nach Monaten mit kräftigen Rücksetzern wächst die Hoffnung auf eine neue Marktphase. Tom Lee sieht mehrere Gründe, warum sich das Bild bald deutlich aufhellen könnte.

Krypto vor dem Comeback? Tom Lee sieht die schwache Phase fast beendet

Krypto vor dem Comeback? Tom Lee sieht die schwache Phase fast beendet

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Tom Lee sieht eine bevorstehende bullische Phase im Krypto-Markt. â³

Er erwartet, dass der Tiefpunkt des Vierjahreszyklus bald erreicht wird.

Liquidationen von Hebelpositionen könnten den Markt stabilisieren. â³

Tokenisierung klassischer Vermögenswerte könnte weiteres Wachstum fördern. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Tom Lee blickt trotz der deutlichen Verluste seit den Rekordständen optimistisch auf den Krypto-Markt. Der Fundstrat-Stratege und BitMine-Chairman erwartet für die kommenden zwölf Monate eine “wirklich bullische Phase” und geht davon aus, dass ein großer Teil der Bereinigung bereits hinter dem Markt liegt.

Als einen Grund nennt Lee den starken Abbau von Hebelpositionen nach dem Einbruch im Oktober 2025. Damals wurden innerhalb eines Tages mehr als 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert. Zudem verweist er auf den bekannten Vierjahreszyklus und rechnet damit, dass dessen Tiefpunkt in den kommenden Wochen erreicht werden könnte.

Krypto soll von nächster Wachstumsphase profitieren

Noch spiegelt sich Lees Optimismus nur teilweise in den Kursen wider: Bitcoin notiert weiterhin deutlich unter seinem bisherigen Rekordhoch, auch Ethereum konnte die Verluste der vergangenen Monate noch nicht vollständig aufholen.

Ein weiterer Treiber könnte seiner Ansicht nach die Tokenisierung klassischer Vermögenswerte werden. Unternehmen, die an dieser Entwicklung beteiligt sind und entsprechende Infrastruktur bereitstellen, könnten davon stark profitieren.

Die BitMine-Aktie ist seit Jahresbeginn um 19,75 Prozent gefallen / Quelle: TradingView

Seine Einschätzung ist allerdings nicht unabhängig von eigenen Interessen. Als Chairman von BitMine verantwortet er die größte Ethereum-Treasury weltweit. Das Unternehmen hält zurzeit rund 5,93 Millionen ETH und damit nach eigenen Angaben etwa 4,9 Prozent des gesamten Ether-Angebots.

Damit hängt auch ein großer Teil von BitMines Bilanz direkt von der Entwicklung des Ethereum-Kurses ab. Lees Prognose bleibt deshalb eine persönliche Markteinschätzung und keine Garantie für eine neue Rallye. Sollten sich seine Erwartungen erfüllen, könnte der Krypto-Markt in den kommenden zwölf Monaten deutlich an Dynamik gewinnen und eine neue starke Aufwärtsphase erleben.