Bei einem republikanischen Wahlsieg will Trump allen erwachsenen US-Amerikanern jeweils 5.000 Dollar schenken. So stark könnte der Bitcoin-Kurs davon profitieren.

Wie hoch steigt der Bitcoin-Kurs, wenn Trump jedem Amerikaner 5.000 Dollar schenkt?

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KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Trumps Versprechen, jedem Amerikaner 5.000 Dollar zu zahlen, könnte den Bitcoin-Kurs beeinflussen. â³

ChatGPT analysiert drei mögliche Szenarien für den Bitcoin-Kurs bis Jahresende. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die US-Zwischenwahlen im November könnten für die Republikaner zu einem Debakel werden. Laut neuesten Umfragen dürften die Demokraten die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus erringen, während im Senat noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen herrscht. Kein Wunder, dass der amtierende US-Präsident sich zu großzügigen Versprechungen genötigt sieht, um das Ruder doch noch herumzureißen. Besonders eines davon erregte jüngst enormes Aufsehen: Jedem erwachsenen US-Amerikaner wolle er 5.000 US-Dollar zahlen, sollte seine Partei die Wahlen gewinnen. Geht es nach ChatGPT, könnte auch der Bitcoin-Kurs davon profitieren – sofern das Projekt denn tatsächlich realisiert werden kann.

Schon während der Covid-Lockdowns 2021 floss ein nicht unerheblicher Teil des Helikoptergeldes, das viele US-Amerikaner bekamen, in den Krypto-Markt und trug zur damaligen Rallye bei Bitcoin, Ethereum und Co. bei. Zu einer ähnlichen Situation könnte es erneut kommen. Allerdings müsste Trump zunächst die Zustimmung der Parlamentarier erlangen, was auch bei republikanischer Mehrheit keineswegs garantiert ist. Immerhin würde die Aktion schätzungsweise 1,2 bis 1,35 Billionen US-Dollar kosten und dürfte die ohnehin hartnäckige Inflation weiter anheizen. Doch die KI wagt auf Anfrage von BTC-ECHO das spannende Bitcoin-Gedankenspiel.

Drei Bitcoin-Kurszenarien von ChatGPT

Basisszenario: “Sollte das Geld tatsächlich ausgezahlt werden, wäre ein deutlicher BTC-Kurssprung mein wahrscheinlichstes Szenario”, meint ChatGPT. Schon zusätzliche Staatsausgaben von mehr als einer Billion US-Dollar könnten Inflations- und Entwertungssorgen neu entfachen, selbst wenn nur wenige US-Amerikaner direkt Bitcoin kaufen würden. Fließt zugleich aber ein Teil des Geldes in Aktien und Krypto, würde das zusätzlichen Kaufdruck erzeugen. Unter diesen Bedingungen hält die KI einen Kurs von rund 100.000 US-Dollar bis Jahresende für plausibel.

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Bullenszenario: Trifft Trumps Geldgeschenk auf eine bereits laufende Bitcoin-Rallye, könnte der Effekt nochmals stärker ausfallen. “Dann würde schon ein vergleichsweise kleiner Teil der zusätzlichen Liquidität genügen, um die Bewegung zu beschleunigen“, so der OpenAI-Chatbot. Entscheidend wäre, dass Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar nachhaltig zurückerobert und sich dem Allzeithoch wieder annähert. Steigende Aktienkurse und neue Spekulation könnten den dann Effekt verstärken. In diesem Fall hält die KI einen Anstieg auf rund 120.000 bis 125.000 US-Dollar bis Jahresende für plausibel.

Bärenszenario: “Mehr Staatsausgaben bedeuten nicht automatisch höhere Bitcoin-Kurse“, warnt ChatGPT allerdings. Sollte das milliardenschwere Programm die Inflation anheizen, könnte die US-Notenbank länger an hohen Zinsen festhalten. Steigende Anleiherenditen würden Risikoanlagen belasten und den positiven Liquiditätseffekt zunächst überlagern. Kurzfristig könnte Bitcoin deshalb trotz der neuen Geldspritze unter Druck geraten. In einem Worst-Case-Szenario hält die ChatGPT trotz des Trump’schen Billionengeschenkes einen Rückfall auf rund 75.000 US-Dollar für möglich.