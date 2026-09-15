Cardano erweitert seine Einsatzmöglichkeiten rund um x402. Für den ADA-Kurs kommt die Entwicklung in einer weiter konsolidierenden Marktphase.

Cardano kann seine positive Entwicklung der vergangenen Wochen zum Wochenstart nicht fortsetzen. Nachdem der ADA-Kurs auf Monatssicht noch rund 15 Prozent zulegen konnte, klappt der Altcoin innerhalb der letzten 24 Stunden um drei Prozent ein. Derweil arbeitet das Cardano-Ökosystem weiter daran, neue Anwendungsbereiche für die Blockchain zu erschließen. Zuletzt rückte dabei insbesondere die Integration in den Zahlungsstandard x402 in den Vordergrund, über den unter anderem automatisierte Zahlungen von KI-Agenten abgewickelt werden können. Ob die fundamentalen Fortschritte auch dem ADA-Kurs neuen Rückenwind verleihen können oder sich die Korrektur zunächst fortsetzt, zeigt sich jetzt an diesen Kursmarken.

ADA in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,2088 US-Dollar (High der letzten 3 Kerzen) und 0,2032 US-Dollar (Low der letzten 3 Kerzen). Aktuell liegt der Schlusskurs bei 0,2051 US-Dollar und damit unter dem Vortagesschluss von 0,2124 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 7.7 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (0,2087 US-Dollar) und zeigt in der jüngsten Sequenz niedrigere Hochs und leicht niedrigere Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Nahe Unterstützungslevels sind 0,2032 US-Dollar und rund 0,2000 US-Dollar; Widerstände liegen bei 0,2088 US-Dollar und 0,2124 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage als short-term bärisch einzustufen.

Der RSI (14) liegt bei etwa 45,71 und signalisiert kein Überverkauft, aber teils schwaches Momentum. Das Histogramm deutet auf eine leichte Entschleunigung des Abwärtsdrucks hin, kurzfristig leicht stabilisierend.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt rund 0,01169 US-Dollar, was moderate Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase nahe dem unteren Band; das Risiko bleibt erhöht, aber nicht extrem.

Kurzfristige ADA-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch: Kurs unter EMA-20, schwaches Momentum und Fibonacci-Position nahe 0,2070 US-Dollar (Aufwärtstrend). Unterstützungen liegen bei 0,2032 US-Dollar und rund 0,20 US-Dollar; Widerstände bei 0,2088 US-Dollar und 0,2124 US-Dollar. Ein Schlusskurs über 0,2124 US-Dollar und vor allem über 0,2321 US-Dollar würde das bärische Szenario neutralisieren und Raum für ein Aufwärtsimpuls öffnen, während ein Durchbruch unter 0,20 US-Dollar zu beschleunigter Abwärtsbewegung führen dürfte.

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Neutrales Szenario

Mit 50 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen 0,20 und 0,212 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario. Dafür müsste ADA innerhalb der aktuellen Bollinger-Bänder verbleiben und sich zunächst weiter unter dem EMA-20 bei 0,2087 US-Dollar bewegen. Ein RSI zwischen 40 und 55 würde ebenfalls für eine anhaltende Konsolidierung sprechen. Auf der Oberseite liegen mit dem Fibonacci-Level bei 0,2070 US-Dollar und dem Bollinger-Oberband bei 0,2129 US-Dollar wichtige Marken. Oberhalb von 0,232 US-Dollar wäre das neutrale Szenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario wird mit 25 Prozent gewichtet. Dafür müsste ADA zunächst den EMA-20 bei 0,2087 US-Dollar zurückerobern und anschließend den lokalen Widerstand bei 0,2124 US-Dollar überwinden. Ein Anstieg des RSI über 50 sowie ein Tages- oder Vierstundenschluss oberhalb des EMA-20 würden das positive Szenario zusätzlich stützen. Gelingt der Ausbruch über 0,2124 US-Dollar, rückt das Fibonacci-Ziel bei 0,2321 US-Dollar in den Fokus. Unterhalb von 0,198 US-Dollar wäre das bullische Szenario invalidiert.

Bärisches Szenario

Mit 25 Prozent bleibt auch eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung möglich. Entscheidend wäre dafür ein nachhaltiger Bruch der Unterstützung bei 0,2032 US-Dollar. Fällt gleichzeitig der RSI unter 40 und nimmt das Handelsvolumen auf der Unterseite zu, könnte zunächst die psychologisch wichtige Marke bei 0,200 US-Dollar in den Fokus rücken. Darunter liegt die übergeordnete Zielzone zwischen 0,180 und 0,195 US-Dollar. Der EMA-20 bei 0,2087 US-Dollar fungiert derweil als kurzfristige Barriere. Ein Anstieg über 0,216 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.