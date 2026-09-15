Die Börse CoinEx schließt nach genau neun Jahren. Der Gründer nennt den Betrieb einer Krypto-Börse nicht mehr rational. Für Nutzer läuft ab sofort eine Frist.

CoinEx macht dicht – Nutzer haben bis zum 22. Dezember Zeit

CoinEx macht dicht – Nutzer haben bis zum 22. Dezember Zeit

Die Krypto-Börse CoinEx stellt ihren Betrieb ein. Nutzer können ihre Guthaben bis zum 22. Dezember abziehen, danach schließt die Plattform endgültig. Das teilte das Unternehmen am 15. September mit. Die Reservequote liege bei über 100 Prozent, alle Kundenguthaben seien vollständig gedeckt.

Der Abbau läuft in Stufen. Seit Montag nimmt die Börse keine Neuanmeldungen mehr an, Futures-Positionen lassen sich nur noch schließen und nicht mehr aufmachen. Am 22. September enden sämtliche Dienste außerhalb des Spot-Handels, eine Woche später auch dieser. Zum selben Termin stellen die hauseigene Blockchain CoinEx Smart Chain und die Börse OneSwap den Betrieb ein.

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Fünf Prozent Gebühr pro Monat

Guthaben, die bis zum 22. Dezember nicht abgezogen werden, überführt CoinEx in eine separate Verwahrung. Dafür berechnet die Börse monatlich fünf Prozent des ursprünglichen Bestands. Ansprüche lassen sich bis zum 22. August 2028 geltend machen, danach werden die Vermögenswerte nach geltendem Recht verwertet.

Auch der hauseigene Token CET verschwindet. CoinEx kauft ihn zum ursprünglichen Ausgabepreis von 0,005 USDT zurück, ohne Mengenbegrenzung. Wer bis zum 29. September nichts unternimmt, dessen Bestände werden automatisch zu diesem Kurs abgewickelt.

Als Gründe nennt das Unternehmen den anhaltenden Marktabschwung, den Rückgang von Handelsvolumen und Liquidität sowie strengere regulatorische Rahmenbedingungen. Gründer Haipo Yang wird deutlicher: “Unbegrenztes Risiko für begrenzte Einnahmen zu tragen, ist keine rationale Wahl mehr”. Nicht betroffen sind CoinEx Wallet und CoinEx Vault, beide werden als eigenständige Dienste weiter laufen.