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Wert oder Wette 

Bitcoin steigt nur mit neuen Käufern – ist das ein Ponzi-System?

Bitcoin produziert nichts und zahlt keine Dividenden. Deshalb fragen sich viele, ob am Ende nur die letzten Käufer verlieren.

Josip Filipovic
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Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Würfel

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung stößt immer wieder auf heftige Kritik


Bitcoin als Schneeballsystem? Der Vorwurf hält sich hartnäckig: Gewinne macht nur, wer später einen noch größeren Käufer findet. Weil Bitcoin nichts produziert und kein Unternehmen dahintersteht, klingt das zunächst plausibel. Der Vergleich hinkt trotzdem – Bitcoin will gar kein Unternehmen sein.

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