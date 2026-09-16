Bitcoin produziert nichts und zahlt keine Dividenden. Deshalb fragen sich viele, ob am Ende nur die letzten Käufer verlieren.

Bitcoin steigt nur mit neuen Käufern – ist das ein Ponzi-System?

Bitcoin steigt nur mit neuen Käufern – ist das ein Ponzi-System?



Bitcoin als Schneeballsystem? Der Vorwurf hält sich hartnäckig: Gewinne macht nur, wer später einen noch größeren Käufer findet. Weil Bitcoin nichts produziert und kein Unternehmen dahintersteht, klingt das zunächst plausibel. Der Vergleich hinkt trotzdem – Bitcoin will gar kein Unternehmen sein.

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