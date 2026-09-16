Nach Kansas und Florida folgt Louisville. Ripple platziert das XRP-Logo künftig dauerhaft auf einem der bekanntesten Basketballfelder im US-College-Sport.

Ripple sichert sich den nächsten Marketing-Deal, diesmal auf dem Basketballfeld

Ripple sichert sich den nächsten Marketing-Deal, diesmal auf dem Basketballfeld

Ripple hat sich eine neue mehrjährige Partnerschaft gesichert – diesmal mit Louisville Athletics. Das XRP-Logo wird damit zum festen Bestandteil des Denny Crum Court und erscheint ab dieser Saison bei jedem Heimspiel der Basketball-Teams der University of Louisville. Das teilte die Hochschule am 15. September mit. Angaben zur Summe machten beide Seiten nicht.

JUST IN: 🇺🇸 Louisville Athletics announces a brand partnership with Ripple, bringing the $XRP logo to Louisville Basketball. pic.twitter.com/2W3oUf3ts0 — Whale Insider (@WhaleInsider) September 15, 2026

Die Vereinbarung umfasst mehr als das Spielfeld. XRP-Werbung erscheint auf den im Fernsehen sichtbaren Banden im KFC Yum! Center, dazu kommen Flächen auf den digitalen Kanälen der Hochschule sowie in den Radioübertragungen. Ripple finanziere zusätzlich auch Bildungsangebote zu Finanz- und Technologiethemen für Studierende und Sportler.

Dritter Deal innerhalb von zwei Monaten

Für Ripple ist es der dritte Vorstoß in den US-Hochschulsport seit Juli. Damals schloss das Unternehmen einen Fünfjahresvertrag mit der University of Kansas, der XRP-Branding auf die Trikots bringt. Anfang September folgte die University of Florida, wo das Logo seither auf beiden 25-Yard-Linien im Football-Stadion zu sehen ist. Für diesen Vertrag nannten Medienberichte eine Summe von rund fünf Millionen US-Dollar jährlich.

Das Tempo erklärt sich zum Teil über den Vermarkter Learfield, der die Louisville-Vereinbarung vermittelt hat. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben mit über 1.200 Hochschulen und mehr als 12.000 Markenpartnern zusammen. “Wir freuen uns, XRPs Präsenz im College-Sport auszubauen”, erklärte Kim Damron, bei Learfield zuständig für das Sportgeschäft.

Josh Heird, Sportdirektor der University of Louisville, sagte, Ripple habe sich gezielt Basketball-Programme mit Renommee ausgesucht.

Am XRP-Kurs änderte die wachsende Sichtbarkeit bislang weiterhin wenig. Der Ripple-Coin notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 1,39 US-Dollar.