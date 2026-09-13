Die XRP Spot ETFs stemmen sich gegen den Krypto-Abverkauf und sammeln 19 Millionen US-Dollar ein. Welche Chartmarken für Ripple-Anleger jetzt in den Vordergrund rücken.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Neun Wochen in Folge verzeichnen Spot ETFs auf XRP Nettozuflüsse, die nun ein Rekordhoch erreichen.

Der XRP-Kurs bleibt hinter der Nachfrage zurück, während wichtige Chartmarken auf neue Entwicklungen hinweisen. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Neun Wochen in Folge verzeichnen die Spot ETFs auf XRP inzwischen Nettozuflüsse. Auch zuletzt flossen knapp 19 Millionen US-Dollar in die Produkte, womit die kumulierten Zuflüsse auf ein neues Rekordhoch von rund 1,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Besonders gut läuft es bei Bitwise, deren XRP-Indexonds inzwischen auf 608 Millionen US-Dollar Nettozuflüsse kommt und seinen Vorsprung auf Canary Capitals XRPC weiter ausbaut.

Doch der XRP-Kurs kann mit der anhaltenden Nachfrage der ETF-Anleger bislang nicht Schritt halten. Die kräftige Erholung Mitte August ist ins Stocken geraten, mehrere Ausbruchsversuche scheiterten. Damit öffnet sich eine interessante Lücke zwischen institutionellen Kapitalströmen und Kursentwicklung. Ob daraus bald neuer Aufwärtsdruck entsteht, zeigt der Blick auf die wichtigsten Chartmarken.

XRP in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs in einer vergleichsweise engen Spanne zwischen 1,3614 und 1,3747 US-Dollar. Zuletzt schloss die Kryptowährung bei 1,3726 US-Dollar und damit 0,62 Prozent über dem Vortageswert von 1,3641 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 84,24 Milliarden US-Dollar. Nach dem vorherigen Rücksetzer bis auf 1,3289 US-Dollar scheint sich XRP damit zunächst stabilisiert zu haben.

Auch das kurzfristige Chartbild hellt sich etwas auf. Der Kurs notiert knapp oberhalb des EMA-20 bei 1,37196 US-Dollar und hat seit dem Tief bei 1,3289 US-Dollar mehrere höhere Tiefs ausgebildet. Als erste Unterstützung dient der Bereich um 1,3641 US-Dollar, darunter rückt erneut die Marke von 1,3289 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite wartet bei 1,3762 US-Dollar der nächste Widerstand, ehe das lokale Hoch bei 1,4835 US-Dollar relevant würde. Solange sich XRP am EMA-20 behauptet, bleibt die kurzfristige Ausgangslage neutral bis leicht bullisch.

Beim Momentum fehlt bislang noch ein klares Kaufsignal. Der RSI notiert mit 47,0 Punkten nahezu in der Mitte seiner Skala und liefert damit weder überkaufte noch überverkaufte Signale. Positiv fällt allerdings auf, dass die negative Dynamik im Histogramm nachlässt. Der Verkaufsdruck verliert damit an Stärke, auch wenn sich daraus noch kein bestätigter Aufwärtstrend ableiten lässt.

Auch die Volatilität liefert derzeit keinen Hinweis auf eine unmittelbar bevorstehende extreme Kursbewegung. Die Bollinger-Bandbreite liegt bei rund 0,1005 US-Dollar und signalisiert moderate Schwankungen. XRP befindet sich damit weiterhin in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase. Ein Ausbruch über die nahen Widerstände könnte neue Dynamik freisetzen, während ein Rückfall unter die genannten Unterstützungen das Chartbild wieder eintrüben würde.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Die kurzfristige XRP-Prognose für den 13. September 2026 fällt neutral bis leicht bullisch aus. Als wichtige Unterstützungen dienen zunächst 1,3641 US-Dollar und darunter 1,3289 US-Dollar. Auf der Oberseite wartet bei 1,3762 US-Dollar die erste relevante Hürde, ehe das lokale Hoch bei 1,4835 US-Dollar wieder erreichbar wäre.

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Gelingt XRP ein Ausbruch über 1,3762 US-Dollar und wird dieser von steigenden Handelsvolumina begleitet, könnte sich die Erholung bis in Richtung 1,4835 US-Dollar fortsetzen. Ein Tagesschluss unter 1,3289 US-Dollar würde das Chartbild dagegen deutlich eintrüben und das Risiko eines Rückfalls bis etwa 1,20 US-Dollar erhöhen.

Neutrales Szenario – 50 Prozent

Am wahrscheinlichsten ist zunächst eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung. XRP könnte sich dabei in einer Spanne zwischen 1,35 und 1,40 US-Dollar bewegen. Solange der Kurs rund um den EMA-20 bei 1,37196 US-Dollar pendelt und der RSI zwischen 45 und 50 Punkten verharrt, fehlt ein klarer Impuls in beide Richtungen. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der aktuellen Konsolidierung bliebe damit vorerst aus.

Bullishes Szenario – 30 Prozent

Für ein bullishes Signal müsste XRP den Widerstand bei 1,3762 US-Dollar per Schlusskurs überwinden. Steigendes Handelsvolumen, ein RSI über 50 Punkten und ein wieder nach oben drehender EMA-20 würden den Ausbruch zusätzlich bestätigen. In diesem Fall könnte zunächst das lokale Hoch bei 1,4835 US-Dollar angelaufen werden. Unterhalb von 1,364 US-Dollar würde dieses Szenario an Wahrscheinlichkeit verlieren.

Bearishes Szenario – 20 Prozent

Rutscht XRP dagegen unter die Unterstützung bei 1,3289 US-Dollar, würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben. Fällt gleichzeitig der RSI unter 40 Punkte und weiten sich die Bollinger-Bänder nach unten aus, könnte sich der Verkaufsdruck beschleunigen. Als nächstes Kursziel käme dann der Bereich um 1,20 US-Dollar infrage. Eine Rückkehr über 1,376 US-Dollar würde das bearishe Szenario hingegen weitgehend entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.