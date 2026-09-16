On-Chain-Daten, Liquiditätszonen und das schwierige Makro-Umfeld liefern bei Bitcoin gerade wichtige Hinweise für die nächste größere Bewegung.

Bitcoin hält sich trotz neuer KI-Sorgen, schwächerer Tech-Werte und einem weiterhin schwierigen Makro-Umfeld erstaunlich stabil. Auch mehrere On-Chain-Daten liefern zurzeit Rückenwind. Hohe Anleiherenditen, der gestiegene Ölpreis und die nächste Fed-Entscheidung werfen aber bereits ihren Schatten. Die nächsten Tage könnten zeigen, ob Bitcoin die Stärke halten kann oder doch noch einmal tiefer Luft holen muss.

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