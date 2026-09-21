Die Zuflüsse in die SOL ETFs halten weiter an. Ein genauer Blick zeigt jedoch, wie stark die Nachfrage von einem einzigen Produkt abhängt.

Solana ETFs seit zwölf Wochen ohne Abflüsse: Institutionelle Nachfrage hält an

Solana ETFs seit zwölf Wochen ohne Abflüsse: Institutionelle Nachfrage hält an

Die mit großem Abstand größten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum verzeichnen seit Wochen ein insgesamt durchwachsenes Bild mit starken Zu- wie Abflüssen. Allein in der vergangenen Handelswoche verzeichneten die Fondsprodukte des Branchenprimus Bitcoin zwischenzeitlich Tagesabflüsse von bis zu 450 Millionen US-Dollar. Bei Solana sieht das Bild dagegen ganz anders aus.

Ein Aufschwung in unruhigen Zeiten

Seit inzwischen zwölf Wochen in Folge verzeichnen die US-Produkte auf Solana Kapitalzuflüsse und können dabei Gesamtzuflüsse von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar vorweisen. Daran konnten auch die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank sowie die politischen Unsicherheiten rund um die Krypto-Regulierung bislang nichts ändern.

Die Zuflüsse in die SOL ETFs sind zuletzt etwas schwächer geworden. I Farside

Allerdings hat die Nachfrage seit dem Rekord Ende August mit einem Wochenzufluss von 150 Millionen US-Dollar in die Solana ETFs deutlich nachgelassen. In der vergangenen Handelswoche waren es nur noch 60,7 Millionen US-Dollar und der Großteil des Kapitals kam erst zum Wochenschluss. Allein am Freitag verbuchten die Produkte Nettozuflüsse von 47,6 Millionen US-Dollar.

Ein Solana ETF dominiert den Markt

Zudem kommt ein Großteil des institutionellen Interesses über den Solana Staking ETF (BSOL) von Bitwise. Schon Ende August überschritt der Fonds die Marke von einer Milliarde US-Dollar verwaltetem Vermögen und vor allem die zusätzlichen Erträge aus dem Staking dürften dabei eine entsprechend große Rolle für das institutionelle Interesse spielen.

Dennoch bleibt Solana auch nach zwölf positiven Wochenzuflüssen ein vergleichsweise kleiner ETF-Markt. Die 1,4 Milliarden US-Dollar Gesamtvolumen der SOL-Produkte stehen bei den US-amerikanischen Bitcoin ETFs inzwischen über 60 Milliarden US-Dollar gegenüber. Und auch die Ethereum-Produkte kommen seit ihrem Handelsstart auf fast 13 Milliarden US-Dollar.