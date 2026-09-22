Die Niederlage im Senat bleibt für die Branche nicht ohne Folgen. Fairshake startet nun eine groß angelegte Kampagne.

Nach dem Clarity-Aus fließen 30 Millionen US-Dollar aus der Krypto-Lobby

Nach dem Clarity-Aus fließen 30 Millionen US-Dollar aus der Krypto-Lobby

Nur wenige Tage nach dem gescheiterten Clarity Act verschärft die Krypto-Lobby ihren politischen Kurs. Das von großen Branchenunternehmen finanzierte Super-PAC Fairshake stellt 30 Millionen US-Dollar für eine Kampagne gegen den demokratischen Senatskandidaten Sherrod Brown in Ohio bereit. Es ist der bislang aggressivste Einsatz von Fairshake vor den Zwischenwahlen im November.

Brown ist für die Branche kein neuer Gegner: Als früherer Vorsitzender des Bankenausschusses im Senat hatte er sich mehrfach kritisch zu Kryptowährungen geäußert und unter anderem strengere Regeln gegen Terrorfinanzierung und Sanktionsumgehung gefordert. Bereits 2024 gab Fairshake rund zwölf Millionen US-Dollar aus, um den kryptofreundlichen Republikaner Bernie Moreno zu unterstützen, der Brown damals besiegte.

Krypto-Branche setzt Millionen ein

Im November tritt Brown nun gegen den republikanischen Senator Jon Husted an. Husted unterstützt mehrere kryptofreundliche Gesetzesvorhaben und wird von Stand With Crypto als klarer Befürworter der Branche eingestuft. Seit April fließt deshalb erneut Geld aus dem Krypto-Umfeld in den Wahlkampf in Ohio.

Eine Verabschiedung des Clarity Act noch in diesem Jahr gilt als äußerst unwahrscheinlich / Quelle: Polymarket

Die 30-Millionen-Kampagne kommt nur wenige Tage nach dem gescheiterten Clarity Act. Der Senat verfehlte Mitte September die nötige Mehrheit für das Gesetz, das erstmals einen umfassenden bundesweiten Rahmen für digitale Vermögenswerte schaffen sollte. Demokratische Senatoren begründeten ihre Ablehnung unter anderem mit zu schwachen Regeln gegen mögliche Interessenkonflikte rund um Donald Trumps Krypto-Geschäfte.

Fairshake hat angekündigt, in den kommenden Tagen und Wochen weitere Entscheidungen für die Zwischenwahlen bekanntzugeben. Damit dürfte der politische Einfluss der Krypto-Branche im Wahlkampf weiter sichtbar bleiben. Ob sich daraus am Ende mehr Unterstützung für neue Krypto-Gesetze ergibt, hängt allerdings weiterhin von parteiübergreifenden Mehrheiten im Kongress ab.