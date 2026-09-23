Bitcoin Cash dreht mal wieder kräftig auf. Auch die Aussicht auf regulierte Futures verleiht dem Kurs zurzeit Flügel.

Bitcoin Cash schießt nach oben – was hinter dem Kurssprung steckt

Bitcoin Cash schießt nach oben – was hinter dem Kurssprung steckt

Die Stimmung am Krypto-Markt hat sich zuletzt deutlich aufgehellt. Bitcoin notiert wieder oberhalb von 86.000 US-Dollar, die gesamte Marktkapitalisierung ist erstmals seit Januar über die Marke von drei Billionen US-Dollar gestiegen. Von dem Aufwärtstrend profitieren vor allem auch die Altcoins – aktuell insbesondere Bitcoin Cash. Der BCH-Kurs legt innerhalb von 24 Stunden rund 33 Prozent zu und baut das Wochenplus auf etwa 65 Prozent aus.

Für zusätzlichen Rückenwind könnte eine Ankündigung der CME Group sorgen. Die US-Terminbörse will demnach ihr Krypto-Angebot um Futures auf Bitcoin Cash erweitern. Der Handelsstart ist für den 19. Oktober vorgesehen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Mit dem Schritt reagiert die CME nach eigenen Angaben auf die wachsende Nachfrage nach regulierten Derivaten auf liquide Altcoins.

Bitcoin Cash hebt ab

Auch aus charttechnischer Sicht präsentiert sich Bitcoin Cash derzeit ausgesprochen stark. Mit rund 349 US-Dollar notiert der Kurs klar oberhalb des EMA-20 bei 295,86 US-Dollar. Gleichzeitig setzt sich die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs fort, womit der kurzfristige Aufwärtstrend intakt bleibt.

Die erste Unterstützung liegt bei 335,70 US-Dollar, darunter rückt der Bereich um 317,50 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite stellt das jüngste Hoch bei 366,40 US-Dollar den entscheidenden Widerstand dar.

Rallye läuft warm

Der RSI liegt aktuell bei rund 74 Punkten und signalisiert ein sehr starkes Kaufmomentum. Gleichzeitig bewegt sich der Indikator inzwischen im überkauften Bereich. Kurzfristige Rücksetzer oder Gewinnmitnahmen werden damit wahrscheinlicher, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend bereits infrage zu stellen.

Auch die Bollinger-Bänder haben sich deutlich ausgeweitet. Das spricht für eine erhöhte Volatilität, wie sie für dynamische Breakout-Phasen typisch ist.

Diese Marken werden jetzt entscheidend

Kurzfristig bleibt das technische Bild bullish. Solange Bitcoin Cash oberhalb von 335,70 US-Dollar notiert, behalten die Käufer die Oberhand. Gelingt ein Ausbruch über 366,40 US-Dollar, eröffnet sich aus charttechnischer Sicht Potenzial in den Bereich zwischen 370 und 480 US-Dollar.

Fällt der Kurs dagegen unter 317,50 US-Dollar zurück, dürfte sich die Dynamik zunächst abschwächen. In diesem Fall wären Rücksetzer in Richtung 270 US-Dollar möglich.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent bewegt sich BCH zunächst zwischen 330 und 370 US-Dollar. Voraussetzung bleibt, dass der EMA-20 als Unterstützung hält und sich das Momentum auf hohem Niveau stabilisiert.

Bullishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent gelingt der Ausbruch über 366,40 US-Dollar. In diesem Fall rückt die Zone zwischen 370 und 480 US-Dollar in den Fokus.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 25 Prozent fällt Bitcoin Cash unter die Unterstützung bei 317,50 US-Dollar zurück. Dann könnte sich die Korrektur in Richtung 270 bis 212,80 US-Dollar ausweiten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.