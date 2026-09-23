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Altcoins drehen auf 

Bitcoin-Dominanz unter 60 Prozent: Altseason voraus?

Starke Kursanstiege haben den Anteil der Altcoins am Krypto-Markt zuletzt deutlich ausgebaut. Hat die gute alte “Altseason” wieder begonnen?

Moritz Draht
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Eine Dogecoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Altcoins verbuchen wieder kräftige Zuwächse

Am Krypto-Markt mehren sich die Anzeichen für eine Altseason. Der “Altcoin Cycle Signal” von Glassnode stieg am Montag auf 81,25 von 100 Punkten. “Bei der ersten Rally im August blieben Altcoins weitgehend auf der Stelle, während Bitcoin zulegte. Die aktuelle Rally hat dagegen den gesamten Altcoin-Markt erfasst”, schreibt das Analysehaus auf X. Die Altcoin-Marktkapitalisierung liegt so hoch wie zuletzt Ende Januar, die Bitcoin-Dominanz ist derweil unter die 60-Prozent-Marke gerutscht.

Schlägt jetzt die Stunde der Altcoins?

Für das Signal vergleicht Glassnode die Entwicklung der Marktkapitalisierung der 250 größten Altcoins mit der von Bitcoin. Entwickelt sich der Altcoin-Markt stärker, steigt der Indikator. Die genaue Berechnungsmethode legt Glassnode allerdings nicht offen.

Die Kurse am Krypto-Markt haben zuletzt deutlich zugelegt. Der Bitcoin-Kurs erreichte rund 86.000 US-Dollar, die Gesamtmarktkapitalisierung überschritt wieder drei Billionen US-Dollar.

Deutlich mehr Kapital floss zuletzt auch über die Spot-ETFs in den Markt. Zu Wochenbeginn verbuchten die Bitcoin-ETFs Zuflüsse von 999 Millionen US-Dollar, bei Ethereum waren es 270 Millionen US-Dollar. Bei beiden war es der höchste Tageswert seit Oktober 2025.

Wie es für Bitcoin nach dem jüngsten Kursanstieg weitergehen könnte und welche Marken jetzt entscheidend sind, erfahrt ihr hier: Bitcoin-Kurs: Kommen die 100.000 US-Dollar schneller als gedacht?

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