Starke Kursanstiege haben den Anteil der Altcoins am Krypto-Markt zuletzt deutlich ausgebaut. Hat die gute alte “Altseason” wieder begonnen?

Am Krypto-Markt mehren sich die Anzeichen für eine Altseason. Der “Altcoin Cycle Signal” von Glassnode stieg am Montag auf 81,25 von 100 Punkten. “Bei der ersten Rally im August blieben Altcoins weitgehend auf der Stelle, während Bitcoin zulegte. Die aktuelle Rally hat dagegen den gesamten Altcoin-Markt erfasst”, schreibt das Analysehaus auf X. Die Altcoin-Marktkapitalisierung liegt so hoch wie zuletzt Ende Januar, die Bitcoin-Dominanz ist derweil unter die 60-Prozent-Marke gerutscht.

The altcoin cycle signal has just flipped from bitcoin to altcoin season.



The first rally in August saw altcoins stay relatively flat while BTC moved.



However, today's rally has ignited the full breadth of the altcoin market. pic.twitter.com/vPf5lXiEUg — glassnode (@glassnode) September 21, 2026

Schlägt jetzt die Stunde der Altcoins?

Für das Signal vergleicht Glassnode die Entwicklung der Marktkapitalisierung der 250 größten Altcoins mit der von Bitcoin. Entwickelt sich der Altcoin-Markt stärker, steigt der Indikator. Die genaue Berechnungsmethode legt Glassnode allerdings nicht offen.

Die Kurse am Krypto-Markt haben zuletzt deutlich zugelegt. Der Bitcoin-Kurs erreichte rund 86.000 US-Dollar, die Gesamtmarktkapitalisierung überschritt wieder drei Billionen US-Dollar.

Deutlich mehr Kapital floss zuletzt auch über die Spot-ETFs in den Markt. Zu Wochenbeginn verbuchten die Bitcoin-ETFs Zuflüsse von 999 Millionen US-Dollar, bei Ethereum waren es 270 Millionen US-Dollar. Bei beiden war es der höchste Tageswert seit Oktober 2025.

Wie es für Bitcoin nach dem jüngsten Kursanstieg weitergehen könnte und welche Marken jetzt entscheidend sind, erfahrt ihr hier: Bitcoin-Kurs: Kommen die 100.000 US-Dollar schneller als gedacht?