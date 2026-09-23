Donald Trump will einen neuen KI-Zar ernennen. Für den Posten wird offenbar Finanzminister Scott Bessent gehandelt.

Trump sucht neuen “KI-Zar”: Finanzminister Bessent gilt als Favorit

Trump sucht neuen “KI-Zar”: Finanzminister Bessent gilt als Favorit

US-Präsident Donald Trump will einen neuen “KI-Zar” ernennen. Inzwischen zeichnet sich wohl ein möglicher Kandidat ab: US-Finanzminister Scott Bessent. Das berichtet Semafor und beruft sich dabei auf Insider. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

Trump hatte die Pläne vergangene Woche auf Truth Social angekündigt. Welche Befugnisse der neue KI-Zar erhalten soll, ließ der Präsident offen. Innerhalb der US-Regierung wurde zuletzt verstärkt über den Umgang mit leistungsfähigen KI-Modellen und deren Risiken für die nationale Sicherheit diskutiert.

Wer folgt auf David Sacks?

Bessent hat zuletzt eine größere Rolle dabei übernommen. Bei Gesprächen mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng brachte der Finanzminister einen formellen Dialog zwischen Washington und Peking über künstliche Intelligenz ins Spiel. Neben Bessent werden weitere Namen für den Posten gehandelt. Dazu gehören Michael Kratsios, Direktor des Office of Science and Technology Policy, der frühere Andreessen-Horowitz-Manager Scott Kupor sowie National Cyber Director Sean Cairncross.

Die Rolle eines “KI-Zars” im Weißen Haus ist nicht neu. Zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit hatte der Tech-Investor David Sacks den Posten des KI- und Krypto-Zars übernommen. Im März 2026 endete seine Tätigkeit als “Special Government Employee”. Sacks blieb der Regierung jedoch erhalten und ist weiterhin als Co-Vorsitzender des President’s Council of Advisors on Science and Technology tätig.

Wer den Posten künftig übernimmt, ist damit weiterhin offen. Sollte Trump Bessent ernennen, würde der amtierende Finanzminister die zusätzliche Aufgabe parallel zu seinem Kabinettsposten übernehmen.