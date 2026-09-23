App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,56 T
Hyperliquid-Kurs83,69 0.78%
Bitcoin-Kurs74.979,43 -0.17%
Ethereum-Kurs2.391,12 -0.19%
XRP-Kurs1,40 3.96%
BNB-Kurs686,99 -0.02%
Hyperliquid-Kurs83,69 0.78%
Solana-Kurs102,53 0.20%
TRON-Kurs0,299360 -1.85%
Dogecoin-Kurs0,087281 1.44%
Cardano-Kurs0,222096 2.48%
Zcash-Kurs1.402,08 6.91%
Chainlink-Kurs11,30 -0.20%
Pi Network-Kurs0,079480 1.46%
Personalpoker im Weißen Haus 

Trump sucht neuen “KI-Zar”: Finanzminister Bessent gilt als Favorit

Donald Trump will einen neuen KI-Zar ernennen. Für den Posten wird offenbar Finanzminister Scott Bessent gehandelt.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Scott Bessent

Beitragsbild: picture alliance

 | Bessent vor neuer Aufgabe?

US-Präsident Donald Trump will einen neuen “KI-Zar” ernennen. Inzwischen zeichnet sich wohl ein möglicher Kandidat ab: US-Finanzminister Scott Bessent. Das berichtet Semafor und beruft sich dabei auf Insider. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

Trump hatte die Pläne vergangene Woche auf Truth Social angekündigt. Welche Befugnisse der neue KI-Zar erhalten soll, ließ der Präsident offen. Innerhalb der US-Regierung wurde zuletzt verstärkt über den Umgang mit leistungsfähigen KI-Modellen und deren Risiken für die nationale Sicherheit diskutiert.

Wer folgt auf David Sacks?

Bessent hat zuletzt eine größere Rolle dabei übernommen. Bei Gesprächen mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng brachte der Finanzminister einen formellen Dialog zwischen Washington und Peking über künstliche Intelligenz ins Spiel. Neben Bessent werden weitere Namen für den Posten gehandelt. Dazu gehören Michael Kratsios, Direktor des Office of Science and Technology Policy, der frühere Andreessen-Horowitz-Manager Scott Kupor sowie National Cyber Director Sean Cairncross.

Lest auch
Amtszeit beendet Krypto-Zar David Sacks tritt zurück

Die Rolle eines “KI-Zars” im Weißen Haus ist nicht neu. Zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit hatte der Tech-Investor David Sacks den Posten des KI- und Krypto-Zars übernommen. Im März 2026 endete seine Tätigkeit als “Special Government Employee”. Sacks blieb der Regierung jedoch erhalten und ist weiterhin als Co-Vorsitzender des President’s Council of Advisors on Science and Technology tätig.

Wer den Posten künftig übernimmt, ist damit weiterhin offen. Sollte Trump Bessent ernennen, würde der amtierende Finanzminister die zusätzliche Aufgabe parallel zu seinem Kabinettsposten übernehmen.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin-Münze vor Quantencomputer
Das Warten auf "Q Day"Wie gefährlich werden Quantencomputer für Bitcoin? Das sagen die Experten
XRP-Münze und Ripple-CTO David Schwartz
Ein Meme als Marktsignal?Ripple-Experte dementiert XRP-Gerüchte: “Weg von den Dudelsäcken”
Eine Bitcoin-Münze
Bitcoin aktuellBitcoin auf Mehrmonatshoch: Wie weit kann diese Rallye noch laufen?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitcoin Cash
310,85
32.69%
Pudgy Penguins
0,009629
21.21%
Bitway
0,827186
15.48%
Uniswap
8,86
14.76%
Quant
65,88
11.95%
Lighter
4,62
9.96%
Arbitrum
0,209426
9.49%
Aptos
0,722462
8.70%
Ethereum Classic
8,28
8.17%
Flare
0,006503
7.82%
Akedo
0,037199
-20.31%
Rain
0,011290
-4.71%
MemeCore
1,12
-4.55%
Pump.fun
0,003786
-3.74%
Canton
0,098790
-3.45%
JUST
0,098256
-2.49%
Bittensor
270,55
-2.44%
TRON
0,299360
-1.85%
Pepe
0,000004
-1.78%
KuCoin
6,39
-1.37%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren