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Amtszeit beendet 

Krypto-Zar David Sacks tritt zurück

David Sacks prägte als Sonderbeauftragter die US-Politik zu Künstlicher Intelligenz und Kryptowährungen. Jetzt endet seine Amtszeit.

David Scheider
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Krypto-Zar David Sacks spricht im Freien bei Tageslicht über US-Staatsanleihen und Wirtschaftspolitik.

Beitragsbild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon

 | Er gilt als der Architekt des GENIUS Act: Trumps ehemaliger Krypto-Berater David Sacks

David Sacks, der bisherige Sonderbeauftragte für Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen im Weißen Haus, legt sein Amt nieder. Wie Sacks in einem Interview mit Bloomberg Television bestätigte, ist seine Dienstzeit als Sonderangestellter der Regierung (Special Government Employee) abgelaufen. Er wechselt stattdessen in den Beraterstab des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie (Council of Advisors on ​Science and Technology, PCAST).

Neue Rolle im Beraterstab

Als Co-Vorsitzender dieses Gremiums wird Sacks künftig Empfehlungen zu einem breiteren Spektrum technologischer Themen abgeben, die über den Bereich der Künstlichen Intelligenz hinausgehen. Sacks betonte, dass er die im März 2026 veröffentlichte KI-Strategie von Präsident Donald Trump weiterhin unterstützen werde. Die gesetzliche Regelung für Sonderbeauftragte begrenzt die aktive Arbeitszeit auf 130 Tage innerhalb eines Zwölf-Monats-Zeitraums.

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Bilanz der Amtszeit

Sacks trat sein Amt im Dezember 2024 an. Während seiner Zeit als KI-Zar setzte er sich maßgeblich für eine Lockerung der unter der Vorgängerregierung eingeführten Beschränkungen für KI-Chipexporte nach China ein. Der ehemalige Silicon-Valley-Unternehmer und Partner bei Craft Ventures gilt als eine der zentralen Figuren der zweiten Trump-Administration in Technologiefragen.

Zuletzt sorgte Sacks auch politisch für Aufsehen, als er ein Ende des Iran-Konflikts forderte.

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