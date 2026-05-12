App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
2,35 T
Hyperliquid-Kurs33,88 -4.53%
Bitcoin-Kurs67.888,03 -1.97%
Ethereum-Kurs1.921,45 -2.70%
XRP-Kurs1,21 -3.48%
BNB-Kurs553,29 -1.45%
Solana-Kurs79,69 -3.61%
TRON-Kurs0,294867 -1.05%
Dogecoin-Kurs0,091597 -3.04%
Cardano-Kurs0,227292 -4.94%
Zcash-Kurs465,68 -1.73%
Chainlink-Kurs8,61 -4.01%
Official Trump-Kurs1,95 -5.21%
Pi Network-Kurs0,144757 -1.29%
Neuer Angriff 

Neue Attacke auf Bitcoin: Peter Schiff greift Michael Saylor an

Der bekannte Goldbefürworter Peter Schiff kritisiert Bitcoin seit Jahren öffentlich. Nun nimmt er erneut Michael Saylor und dessen Unternehmen Strategy ins Visier.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs67.888,03 -1.97 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Peter SSchiff

Beitragsbild: KI Fotomontage

 | Peter Schiff gilt seit Jahren als Bitcoin-Kritiker

Peter Schiff hat erneut gegen Michael Saylor und Bitcoin ausgeteilt. “Saylor sagt, Bitcoin sei keine Währung und müsse auch niemals eine werden. Er behauptet, es sei Eigentum, ähnlich wie Gewerbeimmobilien. Aber Gewerbeimmobilien haben einen tatsächlichen Wert”, so Schiff.

Seit Jahren kritisiert Schiff die Kryptowährung scharf und warnt Anleger regelmäßig vor Investments in Bitcoin. Besonders in Marktphasen mit hoher Euphorie meldet sich der Ökonom immer wieder mit pessimistischen Prognosen zu Wort.

Peter Schiff bleibt scharfer Bitcoin-Kritiker

Der langjährige Goldbefürworter gilt als einer der bekanntesten Gegner der Krypto-Leitwährung. Sein Unternehmen SchiffGold verkauft physisches Gold und Silber an Anleger. Schiff selbst ist seit Jahren Verfechter von Edelmetallen und argumentiert regelmäßig, dass Gold im Gegensatz zu Bitcoin einen realen inneren Wert besitze.

Immer wieder fordert er Investoren öffentlich dazu auf, ihre BTC-Bestände zu verkaufen. Besonders kritisch äußert er sich über Strategy (ehemals MicroStrategy) das unter Michael Saylor Milliarden in Bitcoin investiert hat. Für Schiff gilt die aggressive Bitcoin-Strategie des Unternehmens als hochriskant.

In den vergangenen Wochen nahm Schiff dabei verstärkt die neue Aktie STRC ins Visier. Dabei handelt es sich um ein weiteres Finanzinstrument von Strategy. Schiff zweifelt offen daran, dass sich die Konstruktion langfristig tragen kann und warnt vor erheblichen Risiken für Anleger.

Strategy besitzt über 818.000 BTC / Quelle: BTC-ECHO

Trotz der anhaltenden Kritik bleibt Michael Saylor einer der prominentesten BTC-Befürworter weltweit. Strategy hält weiterhin enorme Reserven und setzt konsequent auf die Kryptowährung als langfristigen Wertspeicher.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bild zeigt eine goldene Solana-Münze vor einem Kurs-Chart.
KursanalyseSolana-Kurs: Gelingt eine bullishe Ausbruchsbewegung?
Das Bild zeigt den CDU-Politiker Stefan Berger vor einer Bitcoin-Münze im Hintergrund
Bitcoin und PolitikCDU-Politiker: “Bitcoin-Haltefrist ist richtiger Ansatz”
Das Bild zeigt Michael Saylor
Jeff Walton vs. CoffeezillaPonzi-Vorwürfe: Strategys Vorzugsaktie STRC spaltet den Markt
SkyAI
0,491161
53.04%
​​Stable
0,033624
13.24%
BUILDon
0,547144
8.63%
DeXe
10,98
3.74%
JUST
0,076321
2.92%
NEAR Protocol
1,31
0.86%
Cosmos Hub
1,71
0.82%
Ondo US Dollar Yield
0,959362
0.51%
Siren
0,984832
0.21%
Blockchain Capital
89,88
0.09%
Ondo
0,330378
-8.60%
Pudgy Penguins
0,008054
-8.51%
Pump.fun
0,001648
-8.37%
Bonk
0,000006
-7.54%
Ethena
0,101976
-7.52%
Worldcoin
0,222217
-7.01%
Internet Computer
2,67
-6.41%
Pepe
0,000003
-6.18%
Aave
81,03
-6.02%
Aptos
0,900782
-5.87%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren