Der Iran-Krieg führt zu weiter steigenden Verbraucherpreisen in den USA. Zudem droht sich die Entscheidung um den Clarity-Act erneut zu verschieben. Können sich die Kurse trotzdem weiter erholen oder droht ein Rücksetzer? Das ist unsere Strategie.

Zwar zeigt sich Bitcoin zu Wochenbeginn von seiner bullishen Seite und knüpft an seinen positiven Monatsauftakt an. Anhaltende Unsicherheiten über den Ausgang des Konflikts im Nahen Osten und die Gefahr einer Hängepartie um den Clarity Act könnten den Kursanstieg jedoch erneut ins Stocken bringen. Setzt sich die Erholung fort – oder droht ein erneute Kurskorrektur? Wir zeigen dir, wie du dich jetzt am Krypto-Markt langfristig positionierst.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Der Krypto-Markt kann an seine Erholungsbewegung aus dem April vorerst anknüpfen und seit Monatsbeginn weiter gen Norden zulegen. Trotz anhaltender Unsicherheiten ignorierten Anleger am Finanzmarkt zuletzt die mittel- und langfristigen Auswirkungen einer anhaltenden Schließung der Straße von Hormus. Trotz der latenten Unsicherheit schoss der US-Aktienmarkt in den letzten Wochen von Allzeithoch zu Allzeithoch und konnte den Krypto-Sektor ebenfalls stabilisieren: Bitcoin notiert oberhalb der 80.000 US-Dollar, Ethereum um 2.300 US-Dollar. Große Altcoins wie XRP, BNB und Solana zeigen auf Wochensicht teils ansehnliche Kurszuwächse.

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Rückenwind erhielten die Kryptowährungen zudem von institutioneller Seite: Die Krypto ETFs verzeichneten zuletzt respektable Kapitalzuflüsse – insbesondere Bitcoin Spot-ETFs konnten seit Monatsanfang mit Inflows von knapp 1,3 Milliarden US-Dollar aufwarten. Das Interesse großer Marktteilnehmer scheint trotz geopolitischer Risiken vorhanden.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP) und Hyperliquid (HYPE). Um auf die geopolitischen Entwicklungen reagieren zu können, verfügt das Depot zudem unverändert über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Seit Monatsbeginn weist das Portfolio einen respektablen Wertzuwachs von 7,68 Prozent auf. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 96.335 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot kann sich seit Monatsbeginn weiter erholen

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin konnte sich zuletzt oberhalb der psychologisch relevanten Marke von 80.000 US-Dollar etablieren. Bislang scheiterte der BTC-Kurs jedoch am EMA-200 im Tageschart. Solange der Kurs jedoch oberhalb des steigenden EMA-20 notiert, ist die Struktur steigender Hochs und Tiefs unverändert intakt. Auf der Oberseite fungiert der Bereich um 82.000 US-Dollar als zentraler Widerstand.

Auf der Indikatorenseite zeigen sich kurzfristig erste Überhitzungserscheinungen und ein abnehmendes Momentum, was auf eine Konsolidierungsphase hindeuten könnte. Die Kursrichtung in den nächsten Tagen dürfte von der Entwicklung bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran abhängig sein. Ein Rückfall unter 79.000 US-Dollar dürfte die Konsolidierung ausweiten, während ein Ausbruch über den EMA-200 weiteres Anstiegspotenzial bieten würde.

Ethereum (ETH)

Ethereum gehört aktuell zu den Underperformern unter den großen Altcoins. Zuletzt scheiterte der Ether-Kurs mehrfach bei dem Versuch, die Vormonatshochs um 2.400 US-Dollar zu durchbrechen. Damit ist die zweitgrößte Kryptowährung unverändert in einer engen Handelsspanne um 2.300 US-Dollar gefangen. Zeigen sich neue Schwächeanzeichen, droht ein Rückfall in Richtung Monatstief bei 2.250 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit eines Abverkaufs auf 2.150 US-Dollar würde in der Folge weiter zunehmen. Gelingt hingegen der Befreiungsschlag über das Verlaufshoch bei 2.460 US-Dollar, wäre eine Trendfortsetzung bis an den EMA-200 bei 2.580 US-Dollar vorstellbar. Die Indikatoren zeichnen ein neutrales Bild mit leicht negativer Tendenz: Das Momentum nimmt zuletzt weiter ab, was das Szenario einer andauernden Konsolidierung untermauert.

Solana (SOL)

Solana gehört in den letzten sieben Tagen zu den Outperformern unter den Top-10 Altcoins und gewinnt um elf Prozent hinzu. Die Kursstärke führte die Kryptowährung bis an das Verlaufshoch bei 97 US-Dollar. Zwar bewegt sich der SOL-Kurs ebenfalls weiter in seiner Seitwärtsrange, taxiert jedoch deutlich oberhalb der EMA-20, was die bullishe Sicht kurzfristig bestätigt. Die Zone um 88 US-Dollar fungiert jetzt als wichtige Unterstützung, während auf der Oberseite das Wochenhoch bei 97 US-Dollar im Fokus steht. Das Momentum präsentiert sich übergeordnet positiv. Ein Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch dürfte in einer bullishen Trendfortsetzung resultieren. Ein Rückfall unter den EMA-20 würde das Risiko einer Ausweitung der Korrektur erhöhen. Insgesamt ist das charttechnische Bild vorerst positiv zu werten.

Aave (AAVE)

Aave gehört in den letzten Wochen zu den Underperformern im Depot. Die Erholungsbewegung der Vortage droht erneut im Keim erstickt zu werden. Aktuell bewegt sich der Kurs im Bereich des EMA-20 um 96 US-Dollar. Technisch gesehen wirkt der Chart unverändert angeschlagen. Ein Rückfall in Richtung der zentralen Unterstützung um das Monatstief bei 90 US-Dollar scheint jederzeit möglich. Frisches Kurspotenzial bietet sich erst bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 104 US-Dollar. Sodann wäre ein Anstieg in Richtung Vormonatshoch um 118 US-Dollar vorstellbar. Das Momentum präsentiert sich weiterhin neutral bei gleichzeitig nachlassender Dynamik, was auf eine andauernde Bodenbildungsphase hindeutet. Ein Rückfall auf neue Monatstiefs könnte den Kurs des DeFi-Protokolls zurück in Richtung 85 US-Dollar führen.

Binance Coin (BNB)

BNB behauptet sich seit Monatsbeginn in einer stabilen Aufwärtsstruktur und notiert mit 656 US-Dollar oberhalb des EMA-20, was den Erholungstrend stützt. Solange sich der Kurs nördlich der 643 US-Dollar behauptet, bleibt die Serie höherer Hochs und Tiefs bestehen und das positive Chartbild intakt. Das Momentum bleibt konstruktiv, zeigt kurzfristig jedoch erste Anzeichen einer Abschwächung, was auf eine mögliche Konsolidierung hindeutet. Während eine Aufgabe des EMA-20 einen Abverkauf bis an das Monatstief bedeuten könnte, würde ein Ausbruch über das Wochenhoch bei 673 US-Dollar weiteres Anstiegspotenzial in Richtung des Verlaufshochs bei 688 US-Dollar freisetzen.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals befindet sich nach einem Kurssprung auf 1,00 US-Dollar in der Vorwoche aktuell in der Konsolidierung. Eine Korrekturausweitung würde die Anstiegsbewegung gefährden. Trotz Kursrückgang notiert der Altcoin aktuell noch knapp oberhalb des EMA-20 bei 0,80 US-Dollar. Eine Aufgabe dieser Unterstützung würde den Abwärtsdruck erhöhen und den Kurs bis an das Ausbruchsniveau bei 0,74 US-Dollar zurückkommen lassen. Auf der Oberseite fungiert die Marke von 0,90 US-Dollar als Kurshürde auf dem Weg in Richtung Vorwochenhoch. Das Momentum bleibt vorerst konstruktiv, insgesamt signalisiert das Chartbild jedoch eine nachlassende Aufwärtsdynamik,

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton versuchte in den letzten sieben Handelstagen, eine neue Anstiegsbewegung zu initiieren, scheiterte zu Wochenbeginn jedoch bei dem Versuch, sich nachhaltig oberhalb der 0,159 US-Dollar zu etablieren. Unverändert gilt: Erst ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Widerstandsniveau würde das nächste relevante Kursziel bei 0,173 US-Dollar in den Fokus rücken. Dass der CC-Kurs jedoch oberhalb des EMA‑20 notiert, stützt das positive Chartbild. Ein Rückfall unter diesen gleitenden Durchschnitt bei 0,151 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer bis an das Monatstief bei 0,144 US-Dollar deutlich erhöhen.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid scheiterte in der Vorwoche zum dritten Mal bei dem Versuch, den starken Widerstand bei 44,53 US-Dollar nachhaltig zu durchbrechen. In der Folge rutschte der Kurs zuletzt unter den EMA-20 zurück bis an den Unterstützungsbereich um 40,36 US-Dollar. Die Zone um 40 US-Dollar fungiert unverändert als Make-or-Break Niveau. Kann sich der HYPE-Kurs ausgehend von diesem Kurslevel erneut berappeln und den EMA-20 bei 41,81 US-Dollar dynamisch zurückerobern, ist ein erneuter Angriff in Richtung 43,70 US-Dollar einzuplanen. Weitet sich die Kurskonsolidierung gen Süden, droht ein Retest des letzten Zwischentiefs bei 38,70 US-Dollar. Das maximale Korrekturziel findet sich bei 36,06 US-Dollar.

Ripple (XRP)

XRP scheiterte zuletzt erneut bei dem Versuch, das Vormonatshoch bei 1,51 US-Dollar zu durchbrechen. Es folgte ein Kursrücksetzer zurück in Richtung EMA-20 bei 1,42 US-Dollar. Damit ist der Kurs von Ripple unverändert in seiner Seitwärtsrange der letzten Monate gefangen. Solange der XRP-Kurs den EMA-20 verteidigen kann, bestehen Chancen für einen weiteren Angriffsversuch in Richtung Monatshoch. Dieser würde die Abfolge höherer Hochs und Tiefs und damit den positiven Marktverlauf untermauern. Erst ein dynamischer Ausbruch über diesen Widerstand würde das nächste Ziel bei 1,55 US-Dollar aktivieren. Weitet sich die Kurskonsolidierung kurzfristig aus, würde das letzte Verlaufstief um 1,35 US-Dollar wieder in den Fokus kommen. Noch überwiegt auf der Indikatorenseite das konstruktive Bild: Das Momentum ist positiv, zeigt jedoch erste Schwächeanzeichen.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Die Kurse am Krypto-Markt hängen weiterhin von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten ab. Zusätzlich schauen Krypto-Anleger auf die Entwicklungen um den Gesetzesentwurf des Clarity Acts in den USA. Zuletzt wirkten News über ein mögliches Aus der Stablecoin-Zinsen für gedämpfte Stimmung unter Investoren. Kommt es in dieser Woche hingegen wie erhofft zu einer Verabschiedung durch das Senate Banking Committee, könnten Krypto-Assets mit Kursaufschlägen reagieren. In Anbetracht der Gefahr einer andauernden Hängepartie des US-Gesetzgebungsverfahrens bleibt das BTC-ECHO Musterportfolio in Lauerstellung, um auf Neuigkeiten reagieren zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Zur Wochenmitte werden um 14:30 Uhr deutscher Zeit die aktuellen Erzeugerpreisdaten aus den USA präsentiert. In der zweiten Wochenhälfte folgen um 14:30 Uhr (MEZ) die US-Einzelhandelsumsätze für den abgelaufenen Handelsmonat April. Die CPI-Verbraucherdaten lagen am heutigen Dienstagnachmittag mit +3,8 Prozent oberhalb der Analystenerwartungen, was die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Leitzinssenkung durch den zukünftigen Fed-Chef Kevin Warsh zumindest kurzfristig reduzieren könnte. Welche Wirtschaftsdaten darüber hinaus relevant werden, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

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