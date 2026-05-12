Grayscale will seinen bestehenden Zcash-Trust in einen Spot-ETF umwandeln. Sollte die US-Börsenaufsicht zustimmen, wäre es der erste Spot-ETF für einen Privacy Coin weltweit.

Grayscale setzt auf Zcash: Privacy Coin legt innerhalb eines Monats stark zu

Grayscale setzt auf Zcash: Privacy Coin legt innerhalb eines Monats stark zu

Der Vermögensverwalter Grayscale will seinen bestehenden Zcash-Trust in einen Spot ETF umwandeln. Sollte die US-Börsenaufsicht zustimmen, wäre es der weltweit erste Spot ETF auf einen Privacy Coin. Zcash stand wegen regulatorischer Bedenken jahrelang unter Druck, nachdem viele Handelsplattformen Privacy Coins eingeschränkt oder vollständig entfernt hatten.

Grayscale Files to Launch the First Spot ETF for a Privacy Coin



Grayscale has filed to convert its Zcash Trust into a spot ETF, which, if approved, would become the world’s first spot ETF tied to a privacy coin. The filing comes after the U.S. SEC reportedly ended its… pic.twitter.com/seBnWfP93P — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 12, 2026

Der Privacy Coin hat sich zuletzt allerdings deutlich erholt. Innerhalb eines Monats legte Zcash um rund 50 Prozent zu und stieg zeitweise auf rund 550 US-Dollar. Auch die ETF-Pläne von Grayscale sorgen nun wieder für Aufmerksamkeit rund um den Sektor.

Multicoin baut große Position in Zcash auf

Auch Aussagen von Tushar Jain, Mitgründer von Multicoin Capital, einem Krypto-Fonds, sorgten auf X für Diskussionen. Jain erklärte, dass Multicoin seit Februar eine “signifikante Position“ in Zcash aufgebaut habe. Wörtlich schrieb er: “Zcash ist eine Rückkehr zu den Cypherpunk-Idealen, auf denen Kryptowährungen gegründet wurden.“

Jain verwies zudem auf Diskussionen über Vermögensabgaben in Kalifornien und sprach von einem Warnsignal für Anleger. “Der politische Trend zur Beschlagnahmung privaten Vermögens wächst weiter. Menschen und Institutionen werden deshalb verstärkt nach privaten Vermögenswerten suchen, um sich zu schützen“, schrieb er weiter.

Bitcoin reiche laut Jain nicht aus, um Anleger vollständig vor staatlichem Zugriff zu schützen. “Bitcoin ist zensurresistent. Niemand kann deine BTC einfrieren oder dich an der Nutzung hindern. Das hält Staaten aber nicht davon ab, bekannte Bestände über Vermögenssteuern zu beschlagnahmen“, so der Investor.

Multicoin sieht daher steigende Nachfrage nach vollständig privaten digitalen Vermögenswerten. Jain formulierte die Investmentthese offen: “Wir glauben, dass wirklich private sowie zensur- und beschlagnahmungsresistente Vermögenswerte einen klaren Product-Market-Fit besitzen und die Nachfrage steigt.“ Zcash sei laut ihm “der sauberste Weg, diese These an öffentlichen Märkten abzubilden.“