App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.32 T $
Bitcoin-Kurs95,384.00 $0.42%
Ethereum-Kurs3,317.25 $1.04%
XRP-Kurs2.07 $1.14%
BNB-Kurs952.85 $2.31%
Solana-Kurs144.14 $0.42%
TRON-Kurs0.315808 $2.57%
Dogecoin-Kurs0.138598 $1.10%
Cardano-Kurs0.399412 $3.13%
Zcash-Kurs402.85 $-2.08%
Hyperliquid-Kurs25.75 $3.16%
Chainlink-Kurs13.79 $1.14%
Freiheit im Zahlungsverkehr 

Kriminell oder notwendig? Was Privacy Coins wirklich leisten

Kursanstiege und behördlicher Druck stellen Privacy Coins in den Konflikt zwischen Freiheit und Kontrolle. Doch was, wenn genau diese Technologie Menschen vor Überwachung schützt?

Josip Filipovic
Teilen
Zcash-Kurs402.85 $-2.08 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt einen Mann mit einer weißen Maske

Beitragsbild: Shutterstock

 | Sprunghafte Kursanstiege haben Privacy Coins zuletzt verstärkt in den Fokus gerückt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Privacy Coins 2026 immer beliebter werden
  • Wer von Privacy Coins jenseits illegaler Nutzungsszenarien profitiert
  • Zcash, Monero und Dash in der realen Anwendung

Privacy Coins gehören zu den am stärksten polarisierenden Segmenten des Krypto-Markts. Kaum eine andere Form digitaler Vermögenswerte wird so konsequent mit Geldwäsche, Drogenhandel oder Steuerhinterziehung in Verbindung gebracht. Dabei wird häufig übersehen, dass diese Art von Kryptowährungen nicht aus kriminellen Bedürfnissen heraus entstanden sind, sondern als Reaktion auf die vollständige Transparenz klassischer Blockchains und den Verlust finanzieller Privatsphäre.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen unter einer Lupe auf einem Blatt mit Finanzgrafiken
DeFi-MetrikenKrypto unter der Lupe: So erkennst du die Gewinner-Altcoins vor der Rallye
Das Bild zeigt das Gesicht von Chalres Hoskinson, dem Gründer des Krypto-Projekts Cardano
Meinungs-ECHO“Krypto gleich Trump gleich Korruption” – Hoskinson rechnet ab
Das Bild zeigt einen Narren der eine Bitcoin-Münze hält
Der ewige SpekulationsvorwurfIst Bitcoin nur zum Weiterverkauf an Narren gedacht?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Quant
85.15 $
17.04%
Provenance Blockchain
0.029382 $
10.40%
Aptos
1.90 $
7.37%
Arbitrum
0.219753 $
6.33%
Polkadot
2.21 $
5.97%
Algorand
0.132953 $
5.65%
NEAR Protocol
1.78 $
5.62%
Cosmos Hub
2.58 $
5.49%
Filecoin
1.57 $
4.61%
POL (ex-MATIC)
0.146905 $
4.25%
Monero
617.12 $
-4.60%
Internet Computer
4.02 $
-3.47%
Midnight
0.061923 $
-3.33%
MemeCore
1.57 $
-2.27%
Pump.fun
0.002884 $
-2.12%
Zcash
402.85 $
-2.08%
Figure Heloc
1.01 $
-1.68%
Bitcoin Cash
593.91 $
-1.62%
Pi Network
0.204494 $
-0.16%
Falcon USD
0.995761 $
-0.12%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren