Die Kryptowährung Binance Coin (BNB) versucht einen bullishen Ausbruch gen Norden. Auf welche Chartmarken Anleger nun achten müssen.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Widerstandsniveaus die Bullen zeitnah zurückerobern müssen

Wieso sich der BNB-Kurs trotz der aktuellen Schwäche vieler Altcoins zuletzt gut behauptet

Warum ein Fehlausbruch auf der Oberseite bearish zu werten wäre

Der Kurs des Binance Coins (BNB) stemmt sich in den letzten Handelstagen gegen die Schwäche am Krypto-Markt und steigt im Wochenvergleich um aktuell drei Prozent auf ein neues Mehrmonatshoch. Zwischenzeitlich taxierte der Kurs mit 745 US-Dollar auf dem höchsten Wert seit Anfang Februar und zeigt sich damit deutlich stärker als die Layer-1 Konkurrenten Ethereum (ETH) und Solana (SOL). Welche Zielmarken für eine bullishe Trendbestätigung überwunden werden müssen, zeigt diese Kursanalyse.

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