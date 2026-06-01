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Kursanalyse 

BNB-Kursanalyse: Darum steigt der Binance-Coin

Die Kryptowährung Binance Coin (BNB) versucht einen bullishen Ausbruch gen Norden. Auf welche Chartmarken Anleger nun achten müssen.

Stefan Lübeck
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Eine goldene BNB Binance-Münze ruht auf einem blauen Hintergrund, auf dem Finanzcharts und Datengrafiken zu sehen sind.

Beitragsbild: Shutterstock

 | BNB vor der Entscheidung: Kann sich der Kurs gen Norden absetzen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Widerstandsniveaus die Bullen zeitnah zurückerobern müssen
  • Wieso sich der BNB-Kurs trotz der aktuellen Schwäche vieler Altcoins zuletzt gut behauptet
  • Warum ein Fehlausbruch auf der Oberseite bearish zu werten wäre

Der Kurs des Binance Coins (BNB) stemmt sich in den letzten Handelstagen gegen die Schwäche am Krypto-Markt und steigt im Wochenvergleich um aktuell drei Prozent auf ein neues Mehrmonatshoch. Zwischenzeitlich taxierte der Kurs mit 745 US-Dollar auf dem höchsten Wert seit Anfang Februar und zeigt sich damit deutlich stärker als die Layer-1 Konkurrenten Ethereum (ETH) und Solana (SOL). Welche Zielmarken für eine bullishe Trendbestätigung überwunden werden müssen, zeigt diese Kursanalyse.

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