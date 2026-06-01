In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Widerstandsniveaus die Bullen zeitnah zurückerobern müssen
- Wieso sich der BNB-Kurs trotz der aktuellen Schwäche vieler Altcoins zuletzt gut behauptet
- Warum ein Fehlausbruch auf der Oberseite bearish zu werten wäre
Der Kurs des Binance Coins (BNB) stemmt sich in den letzten Handelstagen gegen die Schwäche am Krypto-Markt und steigt im Wochenvergleich um aktuell drei Prozent auf ein neues Mehrmonatshoch. Zwischenzeitlich taxierte der Kurs mit 745 US-Dollar auf dem höchsten Wert seit Anfang Februar und zeigt sich damit deutlich stärker als die Layer-1 Konkurrenten Ethereum (ETH) und Solana (SOL). Welche Zielmarken für eine bullishe Trendbestätigung überwunden werden müssen, zeigt diese Kursanalyse.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Binance Coin (BNB) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Binance Coin (BNB) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Binance Coin (BNB) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren