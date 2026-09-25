Mehr als 70 Prozent des Fondsvermögens stecken in Firmen, die an keiner Börse gelistet sind. Ein Token macht sie jetzt handelbar.

Beteiligungen an OpenAI oder Anthropic sind für Privatanleger kaum direkt zugänglich. Cathie Woods ARK Invest bringt jedoch jetzt einen Fonds auf die Blockchain, über den Investoren indirekt an beiden KI-Unternehmen beteiligt sein können. Gemeinsam mit Securitize wird dafür der 1,3 Milliarden US-Dollar schwere ARK Venture Fund tokenisiert und Anlegern über Ethereum zugänglich gemacht. Für ARK ist es der erste vollständig auf Blockchain-Infrastruktur übertragene Fonds.

1,3 Milliarden US-Dollar kommen auf Ethereum

Dieser investiert vor allem in Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Raumfahrt, Robotik und Fintech und hält dabei einen hohen Anteil nicht börsennotierter Firmen. Insgesamt stecken 74,15 Prozent des gesamten Fondsvermögens in privaten Unternehmen und damit in Firmen, deren Aktien normalerweise nicht einfach über eine Börse gekauft werden können. Ende August entfielen allein 5,26 Prozent des Portfolios auf OpenAI und weitere 3,86 Prozent auf Anthropic. Auch Stripe gehört mit 4,16 Prozent zu den größten Beteiligungen des Fonds.

Was Ethereum tatsächlich verändert

Die Tokenisierung macht die privaten Beteiligungen allerdings nicht automatisch frei handelbar. Der ARK Venture Fund bleibt ein sogenannter Interval Fund, bei dem Anleger ihre Anteile nur im Rahmen regelmäßiger Rückkaufangebote zurückgeben können. Die Fondsanteile sind an keiner klassischen Wertpapierbörse notiert und ARK erwartet bislang auch keinen gewöhnlichen Sekundärmarkt. Der Schritt auf die Blockchain erfolgt dabei in einer Phase des starken Wachstums. Ende September 2025 verwaltete ARK Venture Fund gerade einmal 325 Millionen US-Dollar. Nur elf Monate später waren es durch ein positiver gestimmtes Marktumfeld bereits 1,304 Milliarden US-Dollar, womit sich das verwaltete Vermögen innerhalb von weniger als einem Jahr nahezu vervierfacht hat.