App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,52 T
Hyperliquid-Kurs80,78 -0.58%
Bitcoin-Kurs73.270,95 -1.09%
Ethereum-Kurs2.357,27 0.40%
XRP-Kurs1,38 4.54%
BNB-Kurs677,52 -1.05%
Hyperliquid-Kurs80,78 -0.58%
Solana-Kurs104,74 3.53%
TRON-Kurs0,296375 -0.84%
Dogecoin-Kurs0,085250 2.58%
Cardano-Kurs0,222094 3.74%
Zcash-Kurs1.397,09 4.45%
Chainlink-Kurs12,15 10.08%
Pi Network-Kurs0,078020 1.88%
Wagniskapital 

OpenAI und Anthropic auf Ethereum: Cathie Wood tokenisiert Milliardenfonds

Mehr als 70 Prozent des Fondsvermögens stecken in Firmen, die an keiner Börse gelistet sind. Ein Token macht sie jetzt handelbar.

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt links das Logo von Ark Invest und Bitcoin. Rechts ist die Starinvestorin Cathie Wood zu sehen.

Beitragsbild: Fotomontage

 | Cathie Wood bringt erstmals einen ihrer Fonds vollständig auf die Blockchain

Beteiligungen an OpenAI oder Anthropic sind für Privatanleger kaum direkt zugänglich. Cathie Woods ARK Invest bringt jedoch jetzt einen Fonds auf die Blockchain, über den Investoren indirekt an beiden KI-Unternehmen beteiligt sein können. Gemeinsam mit Securitize wird dafür der 1,3 Milliarden US-Dollar schwere ARK Venture Fund tokenisiert und Anlegern über Ethereum zugänglich gemacht. Für ARK ist es der erste vollständig auf Blockchain-Infrastruktur übertragene Fonds.

1,3 Milliarden US-Dollar kommen auf Ethereum

Dieser investiert vor allem in Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Raumfahrt, Robotik und Fintech und hält dabei einen hohen Anteil nicht börsennotierter Firmen. Insgesamt stecken 74,15 Prozent des gesamten Fondsvermögens in privaten Unternehmen und damit in Firmen, deren Aktien normalerweise nicht einfach über eine Börse gekauft werden können. Ende August entfielen allein 5,26 Prozent des Portfolios auf OpenAI und weitere 3,86 Prozent auf Anthropic. Auch Stripe gehört mit 4,16 Prozent zu den größten Beteiligungen des Fonds.

Lest auch
Kursanalyse Ethereum-Prognose: Können die Bullen sich durchsetzen?

Was Ethereum tatsächlich verändert

Die Tokenisierung macht die privaten Beteiligungen allerdings nicht automatisch frei handelbar. Der ARK Venture Fund bleibt ein sogenannter Interval Fund, bei dem Anleger ihre Anteile nur im Rahmen regelmäßiger Rückkaufangebote zurückgeben können. Die Fondsanteile sind an keiner klassischen Wertpapierbörse notiert und ARK erwartet bislang auch keinen gewöhnlichen Sekundärmarkt. Der Schritt auf die Blockchain erfolgt dabei in einer Phase des starken Wachstums. Ende September 2025 verwaltete ARK Venture Fund gerade einmal 325 Millionen US-Dollar. Nur elf Monate später waren es durch ein positiver gestimmtes Marktumfeld bereits 1,304 Milliarden US-Dollar, womit sich das verwaltete Vermögen innerhalb von weniger als einem Jahr nahezu vervierfacht hat.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Ethereum-Münze vor einer unscharfen Platine mit blauem Licht
On-Chain-AnalyseEthereum-Rallye läuft heiß – sind 4.000 US-Dollar trotzdem noch drin?
Das Bild zeigt den Bundestag
Krypto in DACHKrypto-Steuerpläne unter Beschuss: Jetzt erreicht der Widerstand den Bundestag
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzen im Hintergrund zeigt.
KursanalyseXRP-Analyse: Kann eine erneute Hängepartie abgewendet werden?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Quant
81,92
16.30%
Bitway
1,05
14.22%
NEAR Protocol
4,47
12.41%
Ethena
0,215188
12.36%
Aerodrome Finance
0,694010
11.58%
Canton
0,107182
11.05%
Chainlink
12,15
10.08%
Sui
0,975868
10.08%
Ondo
0,476878
9.34%
Jupiter
0,280833
8.45%
Akedo
0,032110
-16.96%
Lighter
4,24
-7.08%
Ethereum Classic
8,25
-4.75%
Morpho
2,41
-4.71%
MemeCore
1,04
-3.64%
Bitget Token
1,74
-3.53%
Mantle
0,583789
-3.15%
Pudgy Penguins
0,008543
-2.96%
Bitcoin Cash
290,98
-2.36%
Litecoin
61,15
-2.30%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren