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Krypto-Steuerpläne unter Beschuss: Jetzt erreicht der Widerstand den Bundestag

Die Steuerfreiheit für langfristig gehaltene Kryptowährungen könnte bald Geschichte sein. Doch breite Unterstützung aus der Bevölkerung bringen den umstrittenen Plan nun in den Bundestag.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt den Bundestag

Beitragsbild: Shutterstock

 | Insbesondere SPD und Linke setzen sich für die Abschaffung ein

Die geplante Abschaffung der einjährigen Krypto-Haltefrist stößt auf wachsenden Widerstand. Die Petition gegen die Steuerpläne hat nun ihren Abschluss erreicht und bringt das Thema vor den Petitionsausschuss des Bundestags. Was die Petition politisch bewirken kann und warum die geplante Neuregelung besonders für Selbstverwahrer zum Problem werden könnte.

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