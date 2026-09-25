Die geplante Abschaffung der einjährigen Krypto-Haltefrist stößt auf wachsenden Widerstand. Die Petition gegen die Steuerpläne hat nun ihren Abschluss erreicht und bringt das Thema vor den Petitionsausschuss des Bundestags. Was die Petition politisch bewirken kann und warum die geplante Neuregelung besonders für Selbstverwahrer zum Problem werden könnte.
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