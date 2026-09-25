Ethereum hat in den vergangenen Wochen einen ziemlich starken Lauf hingelegt und sich vom Bereich unter 2.000 US-Dollar bis auf zuletzt rund 2.640 US-Dollar nach oben gearbeitet. Mit dem Kurs ist auch die Stimmung deutlich bullisher geworden. Der Analyst Consensus Index von CryptoQuant steht inzwischen klar im grünen Bereich. Das passt zur starken Bewegung, bringt aber auch eine Seite mit sich, die man nach so einem Anstieg nicht komplett ausblenden sollte.
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