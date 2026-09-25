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On-Chain-Analyse 

Ethereum-Rallye läuft heiß – sind 4.000 US-Dollar trotzdem noch drin?

Die Rallye hat Ethereum deutlich nach oben getragen. Doch gleichzeitig wird die Stimmung immer einseitiger und im Orderbook tauchen weit auseinanderliegende Kauf- und Verkaufszonen auf. Vor allem eine Marke sticht dabei heraus.

Louis Blümlein
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Ethereum-Münze vor einer unscharfen Platine mit blauem Licht

Beitragsbild: Shutterstock

 | Was macht der ETH-Kurs jetzt?

Ethereum hat in den vergangenen Wochen einen ziemlich starken Lauf hingelegt und sich vom Bereich unter 2.000 US-Dollar bis auf zuletzt rund 2.640 US-Dollar nach oben gearbeitet. Mit dem Kurs ist auch die Stimmung deutlich bullisher geworden. Der Analyst Consensus Index von CryptoQuant steht inzwischen klar im grünen Bereich. Das passt zur starken Bewegung, bringt aber auch eine Seite mit sich, die man nach so einem Anstieg nicht komplett ausblenden sollte.

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