Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte stabilisiert sich der Krypto-Markt. Bitcoin hält sich über 84.000 US-Dollar, während XRP und einige Altcoins weiter zulegen.

Bitcoin vor Kurssprung? Verkaufsdruck lässt nach

Bitcoin vor Kurssprung? Verkaufsdruck lässt nach

Am Krypto-Markt deutet sich ein ruhiger Wochenausklang an. Der Bitcoin-Kurs notiert am Freitagmorgen bei rund 84.200 US-Dollar und damit 0,3 Prozent über dem Vortagesniveau. Auf Wochensicht steht trotz des jüngsten Rücksetzers weiterhin ein Plus von knapp neun Prozent.

Auch Ethereum bewegt sich mit rund 2.680 US-Dollar auf Tagessicht kaum. Mehr Dynamik gibt es bei einigen Altcoins. XRP legt um 2,6 Prozent auf 1,53 US-Dollar zu und kommt damit innerhalb einer Woche auf ein Plus von 15,7 Prozent. Solana steigt auf Tagessicht um 1,6 Prozent auf 116 US-Dollar. Zcash gewinnt drei Prozent und notiert bei rund 1.545 US-Dollar.

Damit hat sich der Verkaufsdruck zunächst abgeschwächt. Am Mittwoch war Bitcoin nach neuen US-Konjunkturdaten und steigenden Anleiherenditen innerhalb kurzer Zeit unter 85.000 US-Dollar gefallen. Zuvor hatte die Kryptowährung im Wochenverlauf deutlich zugelegt.

Bitcoin-Anleger ziehen Coins von Börsen ab

Bei den Marktdaten zeigen sich unterdessen erste Anzeichen einer Entspannung. Nach einer Woche mit Nettozuflüssen wurden zuletzt wieder mehr Bitcoin von den Krypto-Börsen abgezogen als eingezahlt. Entsprechend gingen auch die dort gehaltenen Bestände zurück. CryptoQuant weist allerdings darauf hin, dass sich die Abflüsse vor allem auf einen einzelnen Tag konzentrierten und daher noch keinen klaren Trend erkennen lassen.

Auch am Derivatemarkt hat sich der Druck zuletzt verringert. Das Open Interest ist seit dem Wochenende um gut zehn Prozent gesunken, während die Funding Rates ebenfalls nachgaben. Damit wurden nach dem jüngsten Kursrutsch zahlreiche gehebelte Positionen aus dem Markt gespült.

Ob sich die Stabilisierung bei Bitcoin fortsetzt und welche Kursmarken für die weitere Erholung entscheidend sind, lest ihr in der aktuellen Kursanalyse: Bitcoin-Kurs: Kommen die 100.000 US-Dollar schneller als gedacht?