App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,51 T
Hyperliquid-Kurs80,76 -0.89%
Bitcoin-Kurs74.033,44 0.14%
Ethereum-Kurs2.356,16 -0.24%
XRP-Kurs1,34 1.41%
BNB-Kurs680,64 0.23%
Hyperliquid-Kurs80,76 -0.89%
Solana-Kurs102,38 1.20%
TRON-Kurs0,297605 -1.33%
Dogecoin-Kurs0,083517 0.76%
Cardano-Kurs0,217576 2.88%
Zcash-Kurs1.362,21 2.05%
Chainlink-Kurs11,82 8.34%
Pi Network-Kurs0,075642 -1.94%
Tokenisierung 

Ondo bringt BlackRock-Portfolio auf die Blockchain

Wer bisher mehrere ETFs und andere Assets kauft, könnte künftig mit einem einzigen Token auskommen. Was die neue Ondo-Partnerschaft bringt.

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen
BlackRock und Ondo

Beitragsbild: Fotomontage

 | Mit den neuen Portfolio-Token will Ondo sein Geschäft über einzelne tokenisierte Aktien hinaus erweitern

Nachdem einzelne Aktien und andere klassische Finanzprodukte bereits auf verschiedenen Blockchains handelbar sind, bringt Ondo Finance nun erstmals komplette Anlagestrategien auf die Blockchain. Dafür entwickelte der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock drei Modellportfolios speziell für Ondo, die künftig jeweils über einen einzelnen Token abgebildet werden.

BlackRock entwickelt drei Portfolios für Ondo

Das High-Income-Portfolio setzt dabei auf verschiedene Anleihe-ETFs, wohingegen die ausgewogene Variante Aktien und alternative Anlagen einschließlich Bitcoin und verschiedener Anleihen kombiniert. Bei der wachstumsorientierten Strategie entfallen dagegen rund 95 Prozent auf Aktien und fünf Prozent auf Bitcoin.

Lest auch
"Die Nachfrage steigt" BlackRock macht Ernst: Neue Krypto-Fonds für den Milliardenmarkt

Anleger müssen die enthaltenen Positionen damit nicht mehr einzeln erwerben und selbst gewichten. Die wirtschaftliche Entwicklung des gesamten Portfolios bildet stattdessen ein einziger Token ab, der ähnlich wie ein klassischer ETF funktioniert. Bei einer Änderung der Zusammensetzung kann das Rebalancing auf der Smart-Contract-Ebene automatisiert und über die Blockchain transparent nachvollzogen werden. Zudem lassen sich die Token zwischen Wallets übertragen und in unterstützten DeFi-Anwendungen verwenden.

Was die BlackRock-Partnerschaft für Ondo bedeutet

Auch wenn sich das neue Angebot zum Start zunächst ausschließlich an berechtigte Anleger außerhalb der USA mit zusätzlichen Einschränkungen durch die jeweiligen Länder richtet, erweitert sich damit das bisherige Tokenisierungsmodell für Ondo deutlich. Die Rollen sind dabei klar voneinander getrennt. BlackRock stellte Ondo die Modellstrategien zur Verfügung, hat mit der Tokenisierung und der Verwaltung der Onchain-Portfolios jedoch nichts zu tun. Die Herausgabe der Token obliegt einzig Ondo Global Markets und Ondo Finance übernimmt dann die Tokenisierung.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt den Bundestag
Krypto in DACHKrypto-Steuerpläne unter Beschuss: Jetzt erreicht der Widerstand den Bundestag
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzen im Hintergrund zeigt.
KursanalyseXRP-Analyse: Kann eine erneute Hängepartie abgewendet werden?
Das Bild zeigt Bitcoin-Münzen auf Euroscheinen
Wichtige GrundlagenDiese Fehler können Krypto-Anleger langfristig ein kleines Vermögen kosten
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Quant
85,91
36.15%
Ondo
0,468002
23.82%
Chainlink
11,82
8.34%
Stellar
0,192938
7.98%
Algorand
0,099672
7.55%
Jupiter
0,270692
6.98%
Canton
0,101388
5.54%
POL (ex-MATIC)
0,095196
5.38%
Dash
55,25
5.31%
Sui
0,891789
5.21%
Bitway
0,808646
-13.99%
Lighter
4,36
-5.34%
Pudgy Penguins
0,008371
-4.42%
MemeCore
1,07
-3.89%
Akedo
0,034461
-3.50%
Bitget Token
1,73
-3.14%
Bitcoin Cash
292,96
-2.09%
Pi Network
0,075642
-1.94%
LEO Token
7,72
-1.86%
Rain
0,010523
-1.73%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren