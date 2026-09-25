Die Krypto-Börse Bitget wurde gehackt. Kryptowährungen im Wert von 350 Millionen Dollar sind gestohlen worden. Die Spur führt mal wieder nach Nordkorea.

Die Krypto-Börse Bitget ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Nach Angaben des Unternehmens wurden am Donnerstag unautorisierte Transaktionen festgestellt. Insgesamt sind nach aktuellen Stand Kryptowährungen im Wert von rund 351,6 Millionen US-Dollar gestohlen worden. Die Cold Wallets sollen nicht kompromittiert worden sein.

Bitget hat die Auszahlungen vorübergehend ausgesetzt und arbeitet nach eigenen Angaben mit Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Sicherheitsfirmen an der Aufklärung. CEO Gracy Chen erklärte zudem, dass ein Teil der gestohlenen Kryptowährungen bereits sichergestellt worden sei. Eine Summe nannte sie nicht.

Bitget vermutet Hacker aus Nordkorea

Erste Erkenntnisse deuten laut Chen auf eine mögliche Verbindung nach Nordkorea hin. “Das Muster sieht dem sehr ähnlich, was das nordkoreanische Team zuvor gemacht hat”, sagte Chen in einer Fragerunde auf X. Einen Insiderangriff hält Bitget nach bisherigem Stand für unwahrscheinlich.

Nach Angaben der CEO verschafften sich die Angreifer Zugang zu einem Backend-System des Wallet-Dienstes und manipulierten dort Transferinformationen, um den Signierungsprozess auszulösen. Private Schlüssel der Hot-, Warm- oder Cold-Wallets seien dabei nicht entwendet worden. Wie genau die Angreifer in das System gelangten, wird noch untersucht.

Bitget erklärte, mögliche Verluste vollständig über seinen User Protection Fund abzudecken. Dieser verfügt nach Unternehmensangaben über mehr als 464 Millionen US-Dollar. Ein ausführlicher Bericht zu dem Vorfall soll innerhalb von 24 Stunden veröffentlicht werden.

Wie selbst erfahrene Krypto-Anleger Opfer solcher Angriffe werden und mit welchen Methoden Hackergruppen wie Lazarus vorgehen, erklärt Blockchain-Forensiker Albert Quehenberger Interview: Blockchain-Forensik: So läuft moderner Krypto-Betrug ab