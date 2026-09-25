KI-Agenten sollen selbstständig mit Bitcoin bezahlen können. Block integriert dafür das Lightning Network in den offenen Zahlungsstandard x402.

Block erweitert den Zahlungsstandard x402 um das Bitcoin Lightning Network. Das Unternehmen hinter Square und Cash App tritt zugleich der x402 Foundation bei, wie Block am Donnerstag mitteilte. Bitcoin-Zahlungen sollen somit auch für sogenannte KI-Agenten ermöglicht werden.

x402 ist ein offener Standard, über den KI-Agenten und Webdienste eigenständig für digitale Leistungen bezahlen können. Dazu zählen etwa der Zugriff auf Programmierschnittstellen, Daten oder andere Online-Dienste. Durch die Integration von Lightning sollen solche Zahlungen künftig auch mit Bitcoin möglich sein.

Block sieht das Lightning Network vor allem für viele kleine und kostengünstige Transaktionen als geeignet. “Lightning zu x402 zu bringen, ist ein konkreter Schritt, um Bitcoin zu alltäglichem Geld für Menschen und die in ihrem Auftrag handelnden Agenten zu machen”, erklärte Steve Lee, Leiter der Bitcoin-Entwicklung bei Blocks Tochter Spiral.

Google und Microsoft unterstützen x402

Mit seinem Beitritt reiht sich Block in eine wachsende Gruppe von Unternehmen ein, die den Standard unterstützen. Dazu gehören unter anderem Google, Microsoft, Amazon Web Services und Coinbase sowie die Solana Foundation.

Die x402 Foundation wurde im April unter dem Dach der Linux Foundation gegründet. Block arbeitet daneben bereits am Universal Commerce Protocol, das den Einsatz von KI-Agenten im Handel ermöglichen soll.