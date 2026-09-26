Hester Peirce verlässt nach mehr als acht Jahren die SEC. Mit der “Crypto Mom” geht eine der prägendsten Krypto-Befürworterinnen.

Hester Peirce verlässt die US-Börsenaufsicht SEC. Die Kommissarin hat ihren Rücktritt zum 2. Oktober eingereicht und beendet damit nach mehr als acht Jahren ihre Zeit bei der Behörde. Ihr Ausscheiden hatte sich bereits abgezeichnet: Peirces reguläre Amtszeit war im Juni 2025 ausgelaufen. Seitdem blieb sie übergangsweise im Amt.

T minus 7 pic.twitter.com/LrudEdFcKG — Hester Peirce (@HesterPeirce) September 25, 2026

In der Krypto-Branche ist Peirce vor allem unter ihrem Spitznamen “Crypto Mom” bekannt. Über Jahre sprach sie sich für klare Regeln für die Branche aus und kritisierte wiederholt den früheren Kurs der SEC. Seit Februar 2025 leitete sie die Crypto Task Force der Behörde.

SEC bleiben nur zwei Kommissare

Mit Peirces Ausscheiden schrumpft die Führung der SEC weiter. Übrig bleiben der Vorsitzende Paul Atkins und Mark Uyeda. Caroline Crenshaw hatte die Behörde bereits Anfang des Jahres verlassen. Ein Nachfolger für Peirce wurde bislang nicht benannt.

Für Peirce geht es künftig an einer Universität weiter. Ab November soll sie als Associate Professor an der juristischen Fakultät der Regent University in Virginia lehren. Zu ihren Schwerpunkten sollen dort unter anderem Wertpapierrecht und digitale Assets gehören.