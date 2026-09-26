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"Crypto Mom" geht 

Hester Peirce verlässt die SEC

Hester Peirce verlässt nach mehr als acht Jahren die SEC. Mit der “Crypto Mom” geht eine der prägendsten Krypto-Befürworterinnen.

Moritz Draht
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Hester Peirce bei einem öffentlichen Auftritt

Beitragsbild: picture alliance

 | Hester Peirce verlässt die US-Börsenaufsicht SEC nach mehr als acht Jahren

Hester Peirce verlässt die US-Börsenaufsicht SEC. Die Kommissarin hat ihren Rücktritt zum 2. Oktober eingereicht und beendet damit nach mehr als acht Jahren ihre Zeit bei der Behörde. Ihr Ausscheiden hatte sich bereits abgezeichnet: Peirces reguläre Amtszeit war im Juni 2025 ausgelaufen. Seitdem blieb sie übergangsweise im Amt.

In der Krypto-Branche ist Peirce vor allem unter ihrem Spitznamen “Crypto Mom” bekannt. Über Jahre sprach sie sich für klare Regeln für die Branche aus und kritisierte wiederholt den früheren Kurs der SEC. Seit Februar 2025 leitete sie die Crypto Task Force der Behörde.

SEC bleiben nur zwei Kommissare

Mit Peirces Ausscheiden schrumpft die Führung der SEC weiter. Übrig bleiben der Vorsitzende Paul Atkins und Mark Uyeda. Caroline Crenshaw hatte die Behörde bereits Anfang des Jahres verlassen. Ein Nachfolger für Peirce wurde bislang nicht benannt.

Für Peirce geht es künftig an einer Universität weiter. Ab November soll sie als Associate Professor an der juristischen Fakultät der Regent University in Virginia lehren. Zu ihren Schwerpunkten sollen dort unter anderem Wertpapierrecht und digitale Assets gehören.

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