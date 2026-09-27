Bitget verliert 352 Millionen US-Dollar, Ondo bringt BlackRock-Portfolios auf die Blockchain und Sequans steigt aus Bitcoin aus. Das waren die fünf wichtigsten Krypto-News der Woche.

Eine ereignisreiche Woche im Krypto-Sektor neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Entwicklungen rund um Bitcoin, DeFi und Krypto-Regulierung kompakt im Überblick.

Bitget verliert 352 Millionen US-Dollar bei Hackerangriff

Die Krypto-Börse Bitget ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Nach Angaben des Unternehmens wurden Kryptowährungen im Wert von rund 351,6 Millionen US-Dollar gestohlen. Die Angreifer verschafften sich demnach Zugang zu einem Backend-System des Wallet-Dienstes und manipulierten Transferinformationen. Private Schlüssel und Cold Wallets sollen nicht kompromittiert worden sein.

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Bitget setzte die Auszahlungen vorübergehend aus und arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden sowie Blockchain-Sicherheitsfirmen an der Aufklärung. CEO Gracy Chen zufolge deutet das Angriffsmuster auf eine mögliche Verbindung nach Nordkorea hin. Mögliche Verluste will die Börse vollständig über ihren User Protection Fund abdecken, der laut Bitget mehr als 464 Millionen US-Dollar umfasst.

Wie selbst erfahrene Krypto-Anleger Opfer solcher Angriffe werden und mit welchen Methoden Hackergruppen wie Lazarus vorgehen, erklärt Blockchain-Forensiker Albert Quehenberger Interview: Blockchain-Forensik: So läuft moderner Krypto-Betrug ab

Ondo bringt BlackRock-Portfolios auf die Blockchain

Ondo Finance erweitert sein Tokenisierungsangebot um drei von BlackRock entwickelte Modellportfolios. Statt einzelne Wertpapiere selbst zu kaufen und zu gewichten, können berechtigte Anleger die wirtschaftliche Entwicklung eines gesamten Portfolios über einen einzelnen Token abbilden. Die Strategien reichen von einem Anleiheportfolio bis zu einer wachstumsorientierten Variante mit rund 95 Prozent Aktien und fünf Prozent Bitcoin.

Die Zusammensetzung kann auf Smart-Contract-Ebene angepasst werden. Die Token lassen sich zudem zwischen Wallets übertragen und in unterstützten DeFi-Anwendungen einsetzen. Das Angebot richtet sich zunächst an berechtigte Anleger außerhalb der USA. BlackRock stellt lediglich die Modellstrategien bereit. Für Herausgabe und Tokenisierung sind Ondo Global Markets und Ondo Finance verantwortlich.

Donald Trumps Portfolio kauft weitere Strategy-Aktien

Donald Trumps Portfolio hat im Juli erneut Aktien von Strategy gekauft. Aus einer Finanzoffenlegung des US-Präsidenten gehen zwei Käufe hervor. Der größere davon lag zwischen 50.001 und 100.000 US-Dollar. Strategy war bereits zuvor in Trumps Portfolio vertreten.

Aus den Unterlagen lässt sich weder der aktuelle Gesamtbestand noch ableiten, dass Trump die Käufe selbst veranlasst hat. Nach Angaben des Weißen Hauses werden seine Aktien und Anleihen von externen Finanzinstituten verwaltet. Im Juli wurden zudem Coinbase-Aktien gekauft, Anteile an MARA Holdings und CleanSpark dagegen verkauft. Mehr dazu lest ihr hier: Enthüllt: So machte Trump mehr als 1 Milliarde Dollar mit Krypto

Sequans verkauft seine letzten Bitcoin

Der französische Halbleiterhersteller Sequans Communications hat seine verbliebenen 314 Bitcoin verkauft und damit seine Bitcoin-Treasury vollständig aufgelöst. Das Unternehmen hatte seine Bitcoin-Strategie erst im Juni 2025 gestartet und zeitweise mehr als 3.200 BTC gehalten.

Die Erlöse aus den Verkäufen nutzte Sequans unter anderem zur Rückzahlung von Schulden. CEO Georges Karam begründete den Ausstieg mit der Konzentration auf die langfristige Wachstumsstrategie im Halbleitergeschäft. Laut VanEck-Analyst Matthew Sigel haben inzwischen mindestens neun Unternehmen ihre Krypto-Treasury aufgegeben oder ihre Bestände reduziert.

Auch der Bitcoin-Miner Bitdeer hatte seine Bitcoin-Reserve im Februar vollständig verkauft. Mehr dazu hier: Mining-Krise? Bitdeer verkauft seine Bitcoin-Reserve

Bitcoin-Wal bewegt 600 BTC nach 14 Jahren

Eine seit mehr als 14 Jahren inaktive Bitcoin-Adresse hat 600 BTC im Wert von rund 51 Millionen US-Dollar bewegt. Auf die Transaktion machte Whale Alert aufmerksam. Die Wallet stammt aus der frühen Phase von Bitcoin und war zuvor über ein Jahrzehnt nicht aktiv.

Ob die Bitcoin verkauft werden sollen, ist unklar. Bislang gibt es keine Bestätigung, dass die 600 BTC an eine Krypto-Börse transferiert wurden. Der Transfer könnte daher ebenso mit einer neuen Verwahrungsstruktur oder einer Verschiebung der Bestände auf eine andere Wallet zusammenhängen.