Strategy hat einen prominenten Investor: Donald Trump. Der US-Präsident griff zuletzt großzügig bei Aktien des Bitcoin-Unternehmens zu.

Donald Trump investiert bis zu 100.000 US-Dollar in Strategy

Donald Trump investiert bis zu 100.000 US-Dollar in Strategy

Donald Trumps Portfolio hat im Juli erneut Aktien von Strategy gekauft. Das geht aus einer neuen Finanzoffenlegung des US-Präsidenten hervor. Insgesamt sind darin zwei Käufe verzeichnet, der größere davon im Wert zwischen 50.001 und 100.000 US-Dollar. Neu ist die Beteiligung nicht: Strategy war bereits zuvor in Trumps Portfolio vertreten.

Trumps Krypto-Geschäfte

In Trumps Finanzunterlagen finden sich seit Jahresbeginn mehrere Käufe und Verkäufe von Strategy-Aktien. Wie groß seine Beteiligung aktuell noch ist, lässt sich daraus allerdings nicht ablesen. Die Offenlegungen erfassen lediglich einzelne Transaktionen, zeigen aber keinen Gesamtbestand.

Auch lässt sich daraus nicht schließen, dass Trump die Käufe selbst veranlasst hat. Nach Angaben des Weißen Hauses werden seine Aktien und Anleihen von externen Finanzinstituten verwaltet. Trump und seine Familie hätten demnach keinen Einfluss auf einzelne Transaktionen.

Strategy ist indes nicht das einzige Engagement im Krypto-Bereich. Im Juli wurden auch Coinbase-Aktien gekauft, Anteile der Bitcoin-Miner MARA Holdings und CleanSpark wurden dagegen verkauft. Strategy hält derzeit 846.000 Bitcoin.

Trumps Verbindungen zur Krypto-Branche reichen zudem weit über sein Aktienportfolio hinaus. 2025 erzielte er laut seiner Finanzoffenlegung mehr als eine Milliarde US-Dollar mit Krypto-Projekten. Ein Großteil der Einnahmen entfiel auf seinen Memecoin und World Liberty Financial. Mehr dazu lest ihr hier: Enthüllt: So machte Trump mehr als 1 Milliarde Dollar mit Krypto