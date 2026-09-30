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EZB testet KI-Agenten für den digitalen Euro

Die EZB prüft neue Einsatzmöglichkeiten für den digitalen Euro. Ab 2027 sollen auch Zahlungen durch KI-Agenten untersucht werden.

Moritz Draht
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EZB-Gebäude in Frankfurt

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die EZB prüft KI-Zahlungen mit dem digitalen Euro

Die Europäische Zentralbank (EZB) testet neue Einsatzmöglichkeiten für den digitalen Euro. Darunter auch Zahlungen durch KI-Agenten. Unternehmen und Organisationen können sich nun für eine neue Runde der Innovationsplattform bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 9. November.

Die Initiative teilt sich in zwei Bereiche. Im ersten geht es ab Januar 2027 um die Erprobung neuer Funktionen. Teilnehmer sollen Prototypen entwickeln und über eine Testumgebung der EZB ausprobieren. In Workshops am EZB-Sitz in Frankfurt soll zudem untersucht werden, welche Rolle künstliche Intelligenz künftig im Zahlungsverkehr spielen kann. Die Zentralbank nennt ausdrücklich “KI-gestützte Zahlungserlebnisse, KI-Agenten, Micropayments und Interaktionen zwischen Maschinen”. Dabei geht es auch um die Frage, ob Software selbstständig Zahlungen mit dem digitalen Euro abwickeln kann.

Digitaler Euro trifft auf KI

Solche Anwendungen sollen sich an den Vorgaben für den digitalen Euro orientieren. Nach Angaben der EZB soll untersucht werden, wie sie mit “Datenschutz, Vertrauen, Nutzerkontrolle und Schutz personenbezogener Daten” vereinbar sind. Themen wie Betrugsprävention, Cybersicherheit und Compliance sind in diesem Teil der Initiative dagegen ausdrücklich ausgeklammert.

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Die Tests bedeuten noch nicht, dass diese Funktionen später Teil des digitalen Euro werden. Die EZB will zunächst herausfinden, welche neuen Anwendungen die Infrastruktur unterstützen könnte. Die Tests sind von Januar bis Juni 2027 geplant. Erkenntnisse daraus können in die weitere Entwicklung und mögliche künftige Funktionen des digitalen Euro einfließen.

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