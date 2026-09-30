Bitpanda investiert kräftig in Wachstum. Trotz steigender Umsätze schließt die Wiener Krypto-Plattform 2025 mit einem Millionenverlust ab.

Für Bitpanda war 2025 ein teures Wachstumsjahr. Die Wiener Bitpanda GmbH konnte zwar ihre Umsätze steigern, schloss das Geschäftsjahr aber mit einem Verlust von rund 14 Millionen Euro ab. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von fast 62 Millionen Euro erzielt. Das geht aus dem nun veröffentlichten Jahresabschluss der Bitpanda GmbH hervor.

Das Wachstum ging mit deutlich geringeren Erträgen einher. Der bereinigte Umsatz stieg von 321 auf 371 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA sank dagegen von 52 auf 13 Millionen Euro. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen 7,72 Milliarden Euro bilden die gesamten Verkaufserlöse über die Plattform ab.

Warum Bitpanda ins Minus rutschte

Bitpanda verweist bei den schwächeren Ergebnissen auf hohe Ausgaben für das weitere Wachstum. “Wir haben bewusst in unsere Expansion und den weiteren Ausbau der Marke Bitpanda investiert”, erklärte das Unternehmen gegenüber “brutkasten”. Besonders viel Geld floss ins Marketing: Die Ausgaben dafür stiegen um 56 Prozent auf fast 107 Millionen Euro.

Operativ blieb die Bitpanda GmbH mit 4,1 Millionen Euro im Plus. Erst das Finanzergebnis von minus 18,3 Millionen Euro zog das Ergebnis unter dem Strich ins Minus. Darin schlugen unter anderem Abschreibungen auf Beteiligungen und höhere Zinskosten zu Buche.

Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Bitpanda GmbH in Wien und nicht auf die übergeordnete Bitpanda AG mit Sitz in der Schweiz.