Christian Rieck sieht in Bitcoin eine starke Absicherung gegen institutionelles Versagen. Warum er ein funktionierendes Fiat-Geldsystem dennoch für wirtschaftlich überlegen hält.

Bitcoins größte Stärke hat einen hohen Preis: Ist das Fiat-Geldsystem doch besser?

Bitcoins größte Stärke hat einen hohen Preis: Ist das Fiat-Geldsystem doch besser?

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Christian Rieck mit der Frage, wie Geld eigentlich funktioniert und wann ein Geldsystem an seine Grenzen stößt. Der Professor für Finance und Wirtschaftstheorie sowie Spiegel-Bestsellerautor hat exklusiv mit BTC-ECHO über die Stärken und Schwächen des heutigen Fiat-Geldsystems gesprochen – und darüber, was Bitcoin als alternatives Geldmodell anders macht. Warum die Kryptowährung große Vorteile mit sich bringt, aber trotzdem nicht automatisch das bessere Geld ist.

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