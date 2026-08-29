Seit vielen Jahren beschäftigt sich Christian Rieck mit der Frage, wie Geld eigentlich funktioniert und wann ein Geldsystem an seine Grenzen stößt. Der Professor für Finance und Wirtschaftstheorie sowie Spiegel-Bestsellerautor hat exklusiv mit BTC-ECHO über die Stärken und Schwächen des heutigen Fiat-Geldsystems gesprochen – und darüber, was Bitcoin als alternatives Geldmodell anders macht. Warum die Kryptowährung große Vorteile mit sich bringt, aber trotzdem nicht automatisch das bessere Geld ist.
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