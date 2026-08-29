Binance-Gründer CZ ging bei Bitcoin vor zwölf Jahren “All In”. Heute ist er Krypto-Milliardär, aber empfiehlt jungen Anlegern trotzdem eine völlig andere Strategie.

Krypto-Milliardär verkaufte 2014 sein Haus für Bitcoin: Was er jungen Anlegern heute rät

Krypto-Milliardär verkaufte 2014 sein Haus für Bitcoin: Was er jungen Anlegern heute rät

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Changpeng Zhao, Gründer von Binance, spricht über seine kühne Entscheidung von 2014. â³

Er rät jungen Anlegern zu einem vorsichtigen Ansatz beim Krypto-Investieren.

Zhao empfiehlt einen Dollar-Cost-Averaging-Ansatz für nachhaltige Investitionen.

Er glaubt an das langfristige Wachstum von Bitcoin und anderen starken Krypto-Projekten. â³

Changpeng “CZ” Zhao, Gründer der weltweit größten Krypto-Börse Binance, zählt zu den schillerndsten Persönlichkeiten der Szene. Der 49-jährige Geschäftsmann soll heute über ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar verfügen, wofür er im Verlauf seiner Karriere einige große Risiken einging. Während der Community-Fragerunde des Binance Clubhouse Bali 2026 sprach Zhao über eine seiner kühnsten Entscheidungen: Im Jahr 2014 verkaufte er sein Apartment – um stattdessen Bitcoin zu kaufen, damals für einen Kurs unterhalb der 1.000 US-Dollarmarke.

Direkt danach gefragt, was das Äquivalent dazu im Jahr 2026 wäre und ob er es 25-jährigen Anlegern empfehlen würde, äußert sich der Krypto-Veteran vorsichtig: “Ich würde niemandem raten, sein Apartment zu verkaufen, um alles auf eine Karte zu setzen, wenn es den Großteil seines Vermögens ausmacht.”

Letztlich müsse jeder solche Entscheidungen selbst treffen, weil die Krypto-Preise stark schwanken und man die Risiken verstehen müsse. Zwar habe er selbst damals sehr großes Vertrauen in den langfristigen Erfolg von Bitcoin gehabt, aber sein Lebensstil hänge nicht davon ab. Selbst, wenn der BTC-Kurs auf Null fallen würde, käme Zhao damit zurecht.

CZ: I Wouldn't Advise Young People to Sell Their Home and Go All In on Crypto



Binance founder Changpeng Zhao (CZ) @cz_binance said during the Binance Clubhouse Bali 2026 Community Q&A on August 23 that he would not advise young people to sell their home and go all in on crypto,… pic.twitter.com/CAXXatN0Ts — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 29, 2026

Allerdings glaubt er, “dass Kryptowährungen langfristig weiter wachsen werden”. Sowohl Bitcoin als auch BNB könnten erheblich zulegen und das gelte gleichermaßen für andere starke Krypto-Projekte. Den meisten Leute empfiehlt der Binance-Gründer heute einen Dollar-Cost-Averaging-Ansatz, also einen regelmäßigen Sparplan: “Nehmt einen kleinen Teil eures Einkommens – sagen wir 1, 5 oder 10 Prozent, was auch immer, ohne dass es euren Lebensstandard beeinträchtigt – und kauft regelmäßig ein bisschen was von der Kryptowährung, die euch gefällt”. Die Wahl müsse zwar nicht ausschließlich auf Bitcoin fallen, aber zumindest auf einen der Top-Coins, nicht auf “irgendeine Kryptowährung”.