App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2,28 T
Hyperliquid-Kurs69,10 -7.38%
Bitcoin-Kurs66.427,41 -1.97%
Ethereum-Kurs2.112,55 -1.55%
XRP-Kurs1,17 -4.55%
BNB-Kurs611,05 -4.18%
Hyperliquid-Kurs69,10 -7.38%
Solana-Kurs85,92 -3.59%
TRON-Kurs0,291524 -0.32%
Dogecoin-Kurs0,072001 -6.11%
Cardano-Kurs0,179817 -3.98%
Zcash-Kurs985,48 -10.44%
Chainlink-Kurs10,01 -3.12%
Pi Network-Kurs0,082955 -0.30%
Preise steigen weiter 

Höherer Leitzins in Europa – warum Bitcoin trotzdem auf die Fed wartet

Die EZB reagiert auf den jüngsten Inflationsschub mit einem weiteren Zinsschritt. Vor allem die hohen Energiepreise machen die Lage für die Notenbank schwieriger.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Christine Lagarde.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Iran-Krieg treibt die Inflation nach oben

Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzins erneut angehoben und reagiert damit auf den deutlichen Anstieg der Inflation im Euroraum. Der Zinssatz steigt von 2,25 auf 2,5 Prozent, nachdem die EZB bereits im Juni erstmals seit September 2023 eine Erhöhung vorgenommen hatte. Im Juli blieb der Zins anschließend unverändert.

Auslöser ist vor allem der kräftige Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Krieges. Die Inflation im Euroraum lag im August bei 3,3 Prozent, deutlich über dem mittelfristigen Ziel der EZB von zwei Prozent. Auch der Ölpreis hat zuletzt wieder die Marke von 100 US-Dollar je Barrel überschritten, wodurch Energie für Haushalte und Unternehmen teurer wird.

EZB bleibt für Bitcoin nur ein Nebenfaktor

Mit höheren Zinsen versucht die EZB, die Nachfrage in der Wirtschaft zu bremsen und den Preisanstieg einzudämmen. Für den Krypto-Markt ist die Entscheidung ebenfalls relevant, weil höhere Zinsen riskantere Anlageklassen weniger attraktiv machen können. Bitcoin und Altcoins reagieren jedoch wesentlich stärker auf die Geldpolitik der US-Notenbank, da der US-Dollar und die Liquidität an den US-amerikanischen Finanzmärkten für globale Risikoanlagen eine wesentlich größere Rolle spielen.

Neben dem Zinsentscheid dürfte auch die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh wichtige Impulse liefern / Quelle: CME Group

Entsprechend dürfte der nächste Zinsentscheid der Federal Reserve am 16. September für Bitcoin wichtiger werden als die heutige Entscheidung der EZB. Der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 69,8 Prozent für eine Zinserhöhung ein.

Wichtig wird zudem die Entwicklung der Energiepreise. Bleibt Öl länger auf einem hohen Niveau, kann dies mit Verzögerung die Inflation antreiben und den Spielraum der Notenbanken für eine lockerere Geldpolitik begrenzen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.
On-Chain-AnalyseXRP verliert wichtige Zone: Diese Marken könnten jetzt angelaufen werden
RWA Coins vor der Wall Street.
Von ETH bis XRPRWA-Boom: Welche Coins tatsächlich von der Tokenisierung profitieren
Krypto Aktien vs. Coins
Bullrun-CheckKrypto-Aktien oder Coins? Wo jetzt der größere Hebel liegt
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ether.fi
0,598970
15.32%
Bitway
0,413315
6.82%
VeChain
0,006859
3.28%
Kaspa
0,031576
2.82%
​​Stable
0,025889
2.72%
Venice Token
21,35
1.36%
JUST
0,089231
0.79%
Gate
8,00
0.76%
Beldex
0,066035
0.56%
NEXO
0,724695
0.37%
Pump.fun
0,003311
-19.60%
Dash
48,09
-13.41%
Bitcoin Cash
195,44
-12.12%
Jupiter
0,192605
-10.56%
Zcash
985,48
-10.44%
Lighter
3,91
-9.56%
Pepe
0,000003
-9.33%
Uniswap
5,18
-9.06%
Mantle
0,495489
-7.96%
PancakeSwap
1,81
-7.52%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren