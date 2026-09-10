Die EZB reagiert auf den jüngsten Inflationsschub mit einem weiteren Zinsschritt. Vor allem die hohen Energiepreise machen die Lage für die Notenbank schwieriger.

Höherer Leitzins in Europa – warum Bitcoin trotzdem auf die Fed wartet

Höherer Leitzins in Europa – warum Bitcoin trotzdem auf die Fed wartet

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die EZB hat den Einlagenzins auf 2,5 Prozent erhöht, um der Inflation im Euroraum entgegenzuwirken. â³

Bitcoin reagiert stärker auf die Geldpolitik der US-Notenbank als auf die Entscheidungen der EZB. â³

Der nächste Zinsentscheid der Federal Reserve könnte entscheidende Impulse für den Krypto-Markt liefern.

Hohe Energiepreise bleiben ein zentraler Faktor für die Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken. â³

Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzins erneut angehoben und reagiert damit auf den deutlichen Anstieg der Inflation im Euroraum. Der Zinssatz steigt von 2,25 auf 2,5 Prozent, nachdem die EZB bereits im Juni erstmals seit September 2023 eine Erhöhung vorgenommen hatte. Im Juli blieb der Zins anschließend unverändert.

We raised our key interest rates by 0.25 percentage points.



Read today’s decisions https://t.co/RzppyxVbsw pic.twitter.com/TykPvk55k9 — European Central Bank (@ecb) September 10, 2026

Auslöser ist vor allem der kräftige Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Krieges. Die Inflation im Euroraum lag im August bei 3,3 Prozent, deutlich über dem mittelfristigen Ziel der EZB von zwei Prozent. Auch der Ölpreis hat zuletzt wieder die Marke von 100 US-Dollar je Barrel überschritten, wodurch Energie für Haushalte und Unternehmen teurer wird.

EZB bleibt für Bitcoin nur ein Nebenfaktor

Mit höheren Zinsen versucht die EZB, die Nachfrage in der Wirtschaft zu bremsen und den Preisanstieg einzudämmen. Für den Krypto-Markt ist die Entscheidung ebenfalls relevant, weil höhere Zinsen riskantere Anlageklassen weniger attraktiv machen können. Bitcoin und Altcoins reagieren jedoch wesentlich stärker auf die Geldpolitik der US-Notenbank, da der US-Dollar und die Liquidität an den US-amerikanischen Finanzmärkten für globale Risikoanlagen eine wesentlich größere Rolle spielen.

Neben dem Zinsentscheid dürfte auch die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh wichtige Impulse liefern / Quelle: CME Group

Entsprechend dürfte der nächste Zinsentscheid der Federal Reserve am 16. September für Bitcoin wichtiger werden als die heutige Entscheidung der EZB. Der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 69,8 Prozent für eine Zinserhöhung ein.

Wichtig wird zudem die Entwicklung der Energiepreise. Bleibt Öl länger auf einem hohen Niveau, kann dies mit Verzögerung die Inflation antreiben und den Spielraum der Notenbanken für eine lockerere Geldpolitik begrenzen.