Das Near-Protocol zieht kräftig an. Warum das neue Incentive-Programm für zusätzlichen Kursdruck sorgen könnte.

NEAR hat mit inzwischen mehr als 70 Millionen US-Dollar an Total Value Locked (TVL) einen neuen Meilenstein erreicht. TVL beschreibt vereinfacht den Gesamtwert der Vermögenswerte, die innerhalb eines Protokolls gebunden oder genutzt werden. Mit dem Überschreiten dieser Marke wurde die erste Belohnungsstufe des NEAR@3.33-Programms ausgelöst.

Dabei wurden 333.333 sogenannte Milestone Tokens für Nutzer bereitgestellt. Es handelt sich nicht um einen klassischen Airdrop: Teilnahmeberechtigt sind Nutzer, die ein vertrauliches Guthaben von mehr als 100 US-Dollar halten und bereits Swaps durchgeführt haben. Die Tokens bleiben zunächst gesperrt und werden erst dann in reguläre NEAR umgewandelt, wenn der durchschnittliche NEAR-Kurs über drei Tage bei mindestens 3,33 US-Dollar liegt.

Treibt das Belohnungsmodell den NEAR-Kurs jetzt Richtung 3,33 US-Dollar?

NEAR Kursstruktur und Trend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der NEAR-Kurs zwischen einem Hoch von 3,572 US-Dollar und einem Tief von 2,804 US-Dollar (letzte 6 4h-Candles). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 3,44 US-Dollar und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortags (2,874 US-Dollar), was eine starke Tagesentwicklung widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 4.517.721.650 US-Dollar.

Der Kurs notiert klar über dem EMA-20 (2,869 US-Dollar) und zeigt eine Abfolge aus höheren Hochs und höheren Tiefs, was einen kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Technische Unterstützungen liegen bei 3,047 US-Dollar (letzte Konsolidierung) und 2,508 US-Dollar (Fibonacci), Widerstände bei 3,572 US-Dollar (Intraday-Hoch) und kurzfristig 3,800 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage bullish.

Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei 77,5 und signalisiert überkaufte Bedingungen. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung nach oben, was die kurzfristige Kaufdynamik bestätigt.

NEAR Volatilität und Risiko

Die Bollinger-Bänderweite beträgt aktuell rund 1,5969 US-Dollar, was auf deutlich erhöhte Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Ausbruchs- und Volatilitätsphase nach dem starken Anstieg, wodurch das Rückschlagrisiko erhöht ist.

Kurzfristige Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für NEAR bullish, jedoch mit erhöhter Volatilität und Rücksetzungsrisiken. Wichtige Unterstützungen liegen bei 3,047 US-Dollar und 2,508 US-Dollar; Widerstände bei 3,572 US-Dollar und 3,800 US-Dollar. Ein stabiler Ausbruch über 3,572 US-Dollar mit begleitendem Volumen könnte den Weg Richtung 5,00 US-Dollar öffnen; ein Bruch unter 3,05 US-Dollar dürfte Kursziele um 2,50 US-Dollar anvisieren. Wenn Du positionieren willst, achte auf striktes Risikomanagement und Stop-Loss knapp unter 3,00 US-Dollar.

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 40 Prozent. Das Kursziel bewegt sich zwischen 3,00 und 3,80 US-Dollar. Ausgelöst würde dieses Szenario, wenn sich der RSI über 60 stabilisiert, der EMA-20 abflacht und der Kurs anschließend seitwärts konsolidiert.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 35 Prozent, mit einem Kursziel zwischen 3,80 und 5,00 US-Dollar. Dafür müsste NEAR den Widerstand bei 3,572 US-Dollar mit höherem Handelsvolumen durchbrechen, während der RSI stark bleibt und der Kurs weitere höhere Tageshochs ausbildet.

Bearishes Szenario

Im bearishen Szenario beträgt die Wahrscheinlichkeit 25 Prozent. Das Kursziel liegt zwischen 2,50 und 1,80 US-Dollar. Entscheidend wäre ein Bruch der Unterstützung bei 3,047 US-Dollar, begleitet von einem RSI unter 60 und deutlich höherem Verkaufsvolumen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.