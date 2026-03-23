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Kommentar 

Mein Matrix-Moment: Warum KI-Agenten die Krypto-Zukunft komplett verändern

Wer sich mit KI-Agenten beschäftigt, merkt schnell: Wir sind viel weiter, als die meisten Menschen glauben. Das verändert aber auch Krypto grundlegend. Warum Bitcoin, Ethereum und Co. plötzlich unverzichtbar werden.

Sven Wagenknecht
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Man sieht den Hintergrund aus dem Film Matrix, senkrechte Zeilen grüner Code. In der Mitte eine rote und eine blaue Pille und rechts ein Mann mit schwarzem Rolkragenpullover.

Beitragsbild: Shutterstock, KI-Bildmontage

 | KI-Agenten erschaffen mit Krypto eine neue gesellschaftliche und ökonomische Realität

Wer sich mit den neuen KI-Agentensystemen wie Claude Max oder Perplexity Computer auseinandergesetzt hat, hat wahrscheinlich genau wie ich seinen Matrix-Moment erlebt. Wir sind viel weiter in der KI-Adoption, als Gesellschaft, Politik und Wirtschaft wahrhaben wollen. Man fragt sich, warum die Menschen noch nicht auf die Barrikaden gehen, warum es nicht einen ARD-Brennpunkt nach dem anderen im Anschluss an die Tagesthemen gibt.

Krypto als größter Gewinner der KI-Disruption

Jetzt mag man sich fragen, was das mit Bitcoin, Krypto und der Blockchain-Technologie zu tun hat. In meinen Augen verändert es alles, auch das gesamte Wert- und Zukunftsversprechen von Krypto. Wenn Software-Firmen durch KI ersetzt werden können, woher kommt dann noch das Wachstum in den großen Aktienindizes? Was ist mit KI-Agenten, die eigenständig Online-Zahlungen tätigen oder digitale Werte schaffen, wie soll das ohne Stablecoins beziehungsweise offene Protokolle wie Ethereum, Solana und Co. funktionieren? Wenn niemand mehr digitale Identität definieren oder verifizieren kann, wie soll das anders gelöst werden als in einer zentralisierten Google-Meta-Dystopie oder eben durch Blockchain-Verifizierung?

KI-Agenten vs. Menschen: Es geht nicht um unsere Bedürfnisse

Dass es Krypto bislang wegen schlechter UX und fehlender Schnittstellen nur bedingt in die Massenadaption geschafft hat, spielt für KI-Agenten keine Rolle mehr. Uns muss bewusst werden, dass es ein Internet für Menschen und ein Internet für KI-Agenten gibt. Letzteres wird deutlich größer und setzt die technischen Maßstäbe.

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Ein KI-Agent wird sich daher eher dafür entscheiden, DeFi-Infrastruktur zu nutzen, als einen qua Logik fehleranfälligen Menschen mit der manuellen Ausführung von Transaktionen zu beauftragen oder über einen langsamen Mittelsmann zu gehen. Und: Ein KI-Agent benötigt keine bequeme und idiotensichere Benutzerführung, sondern offene Schnittstellen.

Dezentralisierung: Nicht aus Ideologie, sondern aus Effizienz

Es ist letztlich egal, aus welcher Perspektive man auf die Schnittmenge zwischen Krypto und KI schaut. KI-Systeme ermöglichen einen höheren Grad an Dezentralisierungseffizienz.

Das bedeutet, dass es Blockchain-Technologie immer leichter haben wird, sich gegen zentrale Strukturen durchzusetzen, die heute oft noch überlegen erscheinen, zumindest in Steuerung und Organisation. Flaschenhälse, wie man sie beispielsweise im traditionellen Banking sieht, kann man damit zunehmend zugunsten von Open Finance in Reinform auflösen.

Deflationsspirale durch KI: Bitcoin als Gegengewicht

Vor diesem Hintergrund könnte der Bitcoin-Kurs schneller eine Million US-Dollar erreichen, als selbst Permabullen wie Michael Saylor prognostizieren. Losgelöst vom ohnehin hohen Refinanzierungsbedarf der Staaten und der damit einhergehenden Geldmengenausweitung ist die KI-Revolution klar deflationär.

Die Politik wird nicht in der Lage sein, rechtzeitig Antworten auf die Verwerfungen der KI-Transformation zu finden. Deshalb wird sie auf das altbekannte Allheilmittel zurückgreifen: Geldmengenausweitung.

Um in den kommenden Jahren eine Deflationsspirale, fallende Preise, Kreditausfälle und soziale Unruhen durch steigende Arbeitslosigkeit zu verhindern, werden Programme zur monetären Stimulierung unumgänglich sein. Es ist also nicht nur der technologische, sondern auch der makroökonomische Impact von künstlicher Intelligenz, der Bitcoin und der Krypto-Ökonomie in die Karten spielt.

Wer wissen will, welche Auswirkungen die KI-Transformation bereits auf den Bitcoin-Mining-Sektor hat, findet Antworten in diesem Artikel.

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