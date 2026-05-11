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300 Mio. US-Dollar: a16z steigt bei Canton-Entwickler Digital Asset Holdings ein

Digital Asset, Entwickler des Canton Network, soll 300 Millionen US-Dollar einsammeln. a16z führt die Runde für institutionelle Blockchain-Infrastruktur an.

Johannes Dexl
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Ein glatzköpfiger Mann im Anzug gestikuliert mit seiner rechten Hand, während er über Bitcoin spricht. Er sitzt vor einem violetten Hintergrund, auf dem ein Teil des Textes zu sehen ist.

Beitragsbild: picture alliance

 | Marc Andreessen, General Partner von Andreessen Horowitz, ist großer Krypto-Befürworter

Digital Asset Holdings steht offenbar vor einer neuen Großfinanzierung. Das Unternehmen hinter dem institutionellen Blockchain-Netzwerk Canton sammelt rund 300 Millionen US-Dollar ein. Die Bewertung soll bei etwa zwei Milliarden US-Dollar liegen. Angeführt werde die Runde demnach von a16z crypto. Der Abschluss soll in den kommenden Wochen erfolgen, das finale Volumen könne sich aber noch ändern.

Für Digital Asset wäre es der nächste große Kapitalschub binnen kurzer Zeit. Erst im Juni 2025 hatte das Unternehmen 135 Millionen US-Dollar eingesammelt. An der Runde beteiligten sich unter anderem DRW Venture Capital, Tradeweb Markets, Goldman Sachs, Citadel Securities und die Depository Trust & Clearing Corporation. Im Dezember folgten weitere 50 Millionen US-Dollar von Investoren wie BNY Mellon, Nasdaq, S&P Global und iCapital.

Layer-1 mit Privacy-Fokus

Das Canton Network ist eine öffentliche, erlaubnisfreie Layer-1-Blockchain, die sich vor allem an institutionelle Finanzakteure richtet. Der zentrale Unterschied zu vielen anderen Netzwerken liegt in den Datenschutzfunktionen. Canton soll es ermöglichen, tokenisierte Assets über mehrere Parteien hinweg abzuwickeln, ohne sensible Transaktionsdaten öffentlich offenzulegen.

Damit adressiert Digital Asset einen Punkt, der für Banken, Börsenbetreiber und andere Finanzinstitute zentral ist. Öffentliche Blockchains wie Ethereum oder Solana bieten hohe Transparenz. Für klassische Finanzakteure kann genau das aber zum Problem werden, wenn Handelsdaten, Gegenparteien oder Geschäftsgeheimnisse sichtbar werden. Canton setzt deshalb auf konfigurierbare Privatsphäre auf Protokollebene.

Canton auf dem Vormarsch

Zuletzt gewann das Netzwerk spürbar an institutioneller Traktion. Visa wurde im März Super Validator im Canton Network und erhielt damit Mitspracherechte bei der Governance des Netzwerks. Im April nahm Visa Canton zudem in ein Stablecoin-Settlement-Pilotprogramm auf. Mehr als sechs Billionen US-Dollar an tokenisierten Assets sollen bereits auf Canton ausgegeben oder verarbeitet worden sein.

Für a16z crypto passt die mögliche Beteiligung in eine größere These, wie Bloomberg berichtet. Der Risikokapitalgeber hatte erst vergangene Woche seinen fünften Krypto-Fonds mit 2,2 Milliarden US-Dollar vorgestellt. Insgesamt verwaltet a16z crypto damit knapp zehn Milliarden US-Dollar an Krypto-Kapital. Der neue Fonds soll unter anderem Projekte aus den Bereichen Stablecoins, On-Chain Finance und Real World Assets finanzieren.

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