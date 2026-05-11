Ein Bitcoin-Investor verkauft nach zwölf Jahren 500 BTC im Wert von 41 Millionen US-Dollar. Der Exodus alter Investoren hält damit weiter an.

Eine Bitcoin-Wal-Adresse hat am Sonntag 500 BTC verkauft und damit seine zwölfjährige HODL-Phase abrupt beendet. Laut On-Chain-Daten von Arkham transferierte der Wal 500 BTC im Wert von 40,6 Millionen US-Dollar von der Adresse “1KAA8…d882j” an die neue Adresse “bc1qm…hjrxy” und stieß sie in der Folge ab. Die Bitcoin lagen seit dem 27. November 2013 auf der ursprünglichen Adresse.

Frühe Investoren steigen aus

Als der Besitzer die Bitcoin erstmals erhielt, waren 500 BTC rund 457.070 US-Dollar wert. Der Wert der Coins ist damit in den vergangenen zwölf Jahren um etwa das 89-Fache gestiegen.

Es gibt regelmäßig Fälle, in denen große Halter nach mehr als einem Jahrzehnt wieder aktiv werden und ihre Kryptowährungen bewegen. Im März erst transferierte ein Ethereum-ICO-Teilnehmer 401 ETH an eine neue Wallet-Adresse. Zuvor hatte die Wallet seit 2014 geruht.

On-Chain-Daten zeigen seit Monaten, dass sich bei Bitcoin eine stärkere Rotation von alten zu neuen Investoren vollzieht. Langfristige Halter haben in den vergangenen 12 Monaten vermehrt Gewinne realisiert, nachdem der BTC-Kurs zuvor deutlich gestiegen war. Ein ähnliches Muster war zuletzt auch bei Ethereum zu beobachten, wo alte Wallets und frühe Marktteilnehmer wieder aktiv wurden und größere Bestände bewegten.

Bitcoin kratzt währenddessen an der Marke von 81.000 US-Dollar, nachdem Trump Irans Antwort auf einen US-Friedensvorschlag als “völlig inakzeptal” beschrieb.