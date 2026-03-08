App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Bitcoin sicher traden
Mehr als 1 Million Nutzer vertrauen BISON
2.40 T $
Hyperliquid-Kurs30.37 $-0.72%
Bitcoin-Kurs67,730.00 $-0.39%
Ethereum-Kurs1,966.37 $-0.90%
XRP-Kurs1.36 $-0.21%
BNB-Kurs620.55 $-1.44%
Solana-Kurs83.21 $-1.59%
TRON-Kurs0.286735 $1.12%
Dogecoin-Kurs0.089821 $-0.64%
Cardano-Kurs0.253875 $-1.72%
Zcash-Kurs195.92 $-6.36%
Chainlink-Kurs8.69 $-1.19%
Nur 124 US-Dollar investiert 

Ethereum-Wal erwacht nach über 10 Jahren: Verkauft er jetzt seine ETH?

Der Verkaufsdruck bei Ethereum nimmt nicht ab. Trotz ETH-Kurs unter 2.000 US-Dollar könnte ein ICO-Teilnehmer nun seine Bestände vollständig liquidieren.

Tobias Zander
Teilen
Ethereum-Kurs1,966.37 $-0.90 %
Bitcoin kaufen
Ein Ethereum-Wal schwimmt vor einer ETH-Münze

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | Will der Ethereum-ICO-Teilnehmer Gewinne realisieren? Das Timing wäre nicht ideal

Ein Ethereum-ICO-Teilnehmer bewegt nach mehr als einem Jahrzehnt erstmals seine ETH-Bestände. Seine Wallet, die seit dem Start des Netzwerks im Jahr 2014 unangetastet blieb, hat sämtliche 401 ETH auf verschiedene neue Adressen verschoben. Beobachter werten die Transaktionen als mögliches Signal für einen bevorstehenden Verkauf, nachdem die Coins über 3.800 Tage lang unangetastet blieben.

Ethereum korrigiert im vergangenen Halbjahr noch stärker als Bitcoin I Quelle: TradingView

Der ursprüngliche Einsatz des frühen Investors fällt aus heutiger Sicht fast schon symbolisch aus. Beim Ethereum-ICO kosteten die 401 Ether lediglich rund 124 US-Dollar, da der Ausgabepreis damals bei 0,31 US-Dollar pro Coin lag. Beim aktuellen ETH-Kurs entspricht das einem heutigen Gegenwert von knapp 800.000 US-Dollar. Damit wäre aus dem ursprüngliche Einsatz in mehr als zehn Jahren ein kleines Vermögen geworden.

Ethereum-Kurs unter 2.000 US-Dollar: Warum auch Vitalik Buterin verkauft

Allerdings kommt die Bewegung zu einem Zeitpunkt, der aus Marktsicht nicht unbedingt ideal wirkt. Der ETH-Kurs steht derzeit bei 1.960 US-Dollar und damit etwa 54 Prozent unter dem Niveau von vor einem halben Jahr. Ob der Investor seine Coins aber tatsächlich verkaufen will, lässt sich aus den Blockchain-Daten nicht eindeutig ablesen. Transfers auf neue Adressen gelten jedoch häufig als Vorbereitung für ein späteres Auscashen.

Lest auch
Warum Ethereum mehr als nur DeFi sein soll Ethereum: Vitalik warnt vor Überwachung und Plattform-Verfall

Große Bewegungen von frühen Ethereum-Wallets werden von Marktbeobachtern oft ganz genau verfolgt. Schließlich können viele diese ETH-Bestände aus der Frühphase des Netzwerkes bei Verkäufen spürbare Auswirkungen auf den Markt haben.

Vitalik Buterin, der Ethereum-Gründer, sorgte im Februar selbst mit einem Verkauf von ETH im Wert von etwa 43 Millionen US-Dollar für Aufsehen. Die Mittel sollen über mehrere Jahre hinweg eingesetzt werden. Parallel dazu kündigte er an, dass die Ethereum Foundation in eine Phase milder Austerität eintreten würde. 

Wenn ihr die günstigen Kurse bei Bitcoin, Ethereum und Co. für einen Einstieg nutzen möchtet, bietet euch Coinbase derzeit einen 30 Euro in BTC Bonus. Einfach registrieren und handeln.

Empfohlenes Video
Nicht der Krieg: Das ist die wahre Gefahr für Bitcoin
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Donald Trump sitzt im Oval Office und hebt den linken Zeigefinger.
Meinungs-ECHOTrump wütet: US-Banken nehmen Krypto “in Geiselhaft”
Eine Cardano-Münze vor einem blauen Hintergrund
On-Chain-AnalyseCardano-Kurs erholt sich – doch On-Chain-Daten warnen
Tokenisiertes Silber: Nahaufnahme von Silberbarren
Tokenisiertes SilberSo handelst du Silber auf der Blockchain
Provenance Blockchain
0.014671 $
9.26%
Kite
0.303027 $
8.15%
Sky
0.072737 $
3.91%
Morpho
1.86 $
2.85%
​​Stable
0.029922 $
1.81%
Render
1.38 $
1.59%
NEXO
0.875776 $
1.30%
KuCoin
7.86 $
1.19%
TRON
0.286735 $
1.12%
Ondo US Dollar Yield
1.13 $
0.90%
Pi Network
0.207222 $
-9.18%
Jupiter
0.164066 $
-6.80%
Zcash
195.92 $
-6.36%
Filecoin
0.938548 $
-3.72%
POL (ex-MATIC)
0.094730 $
-3.30%
Cosmos Hub
1.76 $
-3.08%
Arbitrum
0.096125 $
-3.05%
Worldcoin
0.375826 $
-2.85%
Pepe
0.000003 $
-2.81%
Quant
64.18 $
-2.69%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren