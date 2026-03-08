Der Verkaufsdruck bei Ethereum nimmt nicht ab. Trotz ETH-Kurs unter 2.000 US-Dollar könnte ein ICO-Teilnehmer nun seine Bestände vollständig liquidieren.

Ethereum-Wal erwacht nach über 10 Jahren: Verkauft er jetzt seine ETH?

Ein Ethereum-ICO-Teilnehmer bewegt nach mehr als einem Jahrzehnt erstmals seine ETH-Bestände. Seine Wallet, die seit dem Start des Netzwerks im Jahr 2014 unangetastet blieb, hat sämtliche 401 ETH auf verschiedene neue Adressen verschoben. Beobachter werten die Transaktionen als mögliches Signal für einen bevorstehenden Verkauf, nachdem die Coins über 3.800 Tage lang unangetastet blieben.

Ethereum korrigiert im vergangenen Halbjahr noch stärker als Bitcoin I Quelle: TradingView

Der ursprüngliche Einsatz des frühen Investors fällt aus heutiger Sicht fast schon symbolisch aus. Beim Ethereum-ICO kosteten die 401 Ether lediglich rund 124 US-Dollar, da der Ausgabepreis damals bei 0,31 US-Dollar pro Coin lag. Beim aktuellen ETH-Kurs entspricht das einem heutigen Gegenwert von knapp 800.000 US-Dollar. Damit wäre aus dem ursprüngliche Einsatz in mehr als zehn Jahren ein kleines Vermögen geworden.

Ethereum-Kurs unter 2.000 US-Dollar: Warum auch Vitalik Buterin verkauft

Allerdings kommt die Bewegung zu einem Zeitpunkt, der aus Marktsicht nicht unbedingt ideal wirkt. Der ETH-Kurs steht derzeit bei 1.960 US-Dollar und damit etwa 54 Prozent unter dem Niveau von vor einem halben Jahr. Ob der Investor seine Coins aber tatsächlich verkaufen will, lässt sich aus den Blockchain-Daten nicht eindeutig ablesen. Transfers auf neue Adressen gelten jedoch häufig als Vorbereitung für ein späteres Auscashen.

Große Bewegungen von frühen Ethereum-Wallets werden von Marktbeobachtern oft ganz genau verfolgt. Schließlich können viele diese ETH-Bestände aus der Frühphase des Netzwerkes bei Verkäufen spürbare Auswirkungen auf den Markt haben.

Vitalik Buterin, der Ethereum-Gründer, sorgte im Februar selbst mit einem Verkauf von ETH im Wert von etwa 43 Millionen US-Dollar für Aufsehen. Die Mittel sollen über mehrere Jahre hinweg eingesetzt werden. Parallel dazu kündigte er an, dass die Ethereum Foundation in eine Phase milder Austerität eintreten würde.

