Wohin entwickelt sich Ethereum? Vitalik Buterin hat seine Vision erklärt – und warum die Blockchain mehr als nur DeFi sein soll.

Warum Ethereum mehr als nur DeFi sein soll

Ethereum ist angetreten, digitale Selbstbestimmung technisch möglich zu machen. Vitalik Buterin beschreibt in einem Beitrag auf X jedoch eine Stimmung, die er in Gesprächen immer häufiger wahrnimmt. Viele Menschen sorgen sich über zunehmende Überwachung und wachsende Macht großer Akteure in der digitalen Welt. Gleichzeitig stehe Ethereum zu oft daneben, wenn es darum geht, das Leben der Menschen im Alltag wirklich zu verbessern, gerade bei Privatsphäre und digitaler Sicherheit und Freiheit.

Over the past year, many people I talk to have expressed worry about two topics:



* Various aspects of the way the world is going: government control and surveillance, wars, corporate power and surveillance, tech enshittification / corposlop, social media becoming a memetic… — vitalik.eth (@VitalikButerin) March 3, 2026

Buterin spricht dabei weniger über neue technische Ankündigungen, sondern stellt die Sinnfrage nach dem grundsätzlichen Anspruch von Ethereum. Reine Spekulations- und Glücksspielanwendungen auf schnellen Blockchains seien für ihn weniger wünschenswert. Was ihn stärker beschäftigt, ist die Lücke zwischen Ethereums Idealen und der spürbaren Wirkung außerhalb der Krypto-Blase.

Vitaliks Abgrenzung und neue Mission

Vor allem stechen zwei Aussagen Buterins heraus: “Ethereum kann die Welt nicht reparieren” und “die Rolle von Ethereum ist es, einen digitalen Handlungsraum zu schaffen”. Dahinter steckt eine klare Abgrenzung. Ethereum könne nicht “die Welt reparieren”, weil das ab einem gewissen Punkt Machtprojektion bedeute und damit eher nach zentraler politischer Akteurslogik klinge als nach einer dezentralen Technologie-Community.

Stattdessen schlägt Buterin eine andere Selbstbeschreibung vor. Ethereum als Teil eines Ökosystems von Schutz- und Zufluchtstechnologien, freie Open-Source-Infrastruktur, die Menschen hilft, zu arbeiten, zu kommunizieren, Risiken zu managen, Vermögen aufzubauen und gemeinsam Ziele zu verfolgen, ohne dass externe Akteure diese Zusammenarbeit leicht unter Druck setzen oder abschalten können. Der Anspruch ist ausdrücklich nicht, die Welt “in Ethereums Bild” umzubauen. Im Gegenteil, er spricht von “De-totalization”, also davon, die Gefahr totaler Kontrolle zu senken und digitale Inseln der Stabilität in einer chaotischen Zeit zu schaffen.

Ein “digitaler Handlungsraum” statt nur ein Kommunikationskanal

Kommunikationskanäle ermöglichen zwar einen Austausch, aber sie schaffen keinen gemeinsamen Raum, in dem verlässliche, dauerhaft nachvollziehbare Zustände und Vereinbarungen existieren, die über Zeit fortgeschrieben werden können. Genau hier sieht er Ethereums Stärke. Solche Zustände sollen nicht von einem Betreiber abhängen, der Regeln einseitig ändern kann. Geld ist ein Beispiel. Dazu kommen Wallet-Tresore mit mehreren Schlüsseln (Multisigs), deren Berechtigungen sich ändern können, sowie Märkte und Regelwerke, über die Gruppen kooperieren.

Für die Weiterentwicklung des Ökosystems setzt das Prioritäten. Wer Ethereum nur als DeFi-Abwicklungsschicht betrachtet, baut anders als jemand, der einen “gemeinsamen digitalen Raum ohne Besitzer” als gesellschaftliche Infrastruktur denkt. Buterin fordert entsprechend ein Full-Stack-Denken. Das reicht nach oben bis zu Wallets und Anwendungen (inklusive KI als Interface) und bis hinunter zu Betriebssystem, Hardware und physischer Sicherheit.

Neutralität ohne “offizielle” Tagespolitik

Buterin adressiert dabei auch die Frage, wie politisch eine neutrale Infrastruktur sein darf. Er unterscheidet dabei zwischen zwei Arten von Einfluss. Erstens an Grundstrukturen zu arbeiten, die tendenziell wünschenswerte Eigenschaften fördern (etwa Privatsphäre, Zensurresistenz), ohne sich zu konkreten politischen Einzelfällen und Konflikten “offiziell” zu positionieren. Zweitens, gezielt einzelne Situationen beeinflussen zu wollen, was zwangsläufig parteiisch wird. Als Community solle Ethereum vor allem das Erste tun.

Für Ether ist das weniger ein kurzfristiger Kurstreiber als ein Narrativ- und Prioritäten-Shift, weg von “nur Finance” hin zu einer breiteren Mission, die aber bewusst keine politische Machtrolle beansprucht. Gelingt es, Privatsphäre, Zensurresistenz und Nutzerfreundlichkeit glaubwürdig zu liefern, erweitert das die potenzielle Nutzerbasis und damit mittelbar die Nachfrage nach Ethereum als Infrastruktur. Als Randnotiz zeigt auch die Staking-Nachfrage Stärke. In der Validator-Entry-Queue warten aktuell über drei Millionen Ether, ein Allzeithoch.

