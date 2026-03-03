Der Kurs des größten Altcoins Ethereum (ETH) tendiert trotz Stress an den Finanzmärkten seitwärts. Wieso die Chancen für einen Kursanstieg damit wieder angestiegen sind. Ein Blick auf den Chart!

In Anbetracht des aufflammenden Iran-Konflikts kann sich der Ethereum-Kurs verhältnismäßig gut behaupten und sich im Wochenvergleich stabilisieren. Auf Wochensicht handelt die zweitgrößte Kryptowährung sechs Prozent fester. Der Bereich um die psychologisch relevante Marke von 2.000 US-Dollar entwickelt sich zunehmend zum zentralen Gradmesser für das größte Krypto-Ökosystem. Welche Kursziele auf der Ober- und Unterseite bei einem Ausbruch aus der sich verengenden Handelsrange der letzten Wochen für Anleger relevant werden, identifiziert diese charttechnische Kursanalyse.

Wichtige Chartmarken für die kommenden Handelstage

Ethereum (ETH) zeigt sich nach Ausbruch des Iran-Kriegs wider Erwarten stabil und kann in den letzten Tagen höhere Tiefs im Kurschart ausbilden. Auf der Oberseite fungiert die gleitende 20-Tagelinie (EMA20, rot) jedoch unverändert als starke Kurshürde. Zu Wochenbeginn scheiterten die Bullen erneut bei dem Versuch einen Tagesschlusskurs oberhalb der 2.023 US-Dollar zu etablieren. Kursstützend wirkend hingegen erste moderate Zuflüsse in die Ethereum Spot-ETFs nach zuvor erhebliche Outflows in den Vorwochen.

Kurzfristig muss sich der Ether-Kurs nun per Tagesschlusskurs oberhalb der Marke von 1.927 US-Dollar behaupten. Ansonsten droht ein Rückfall in Richtung des Wochenendtiefs um das untere Bollingerband bei 1.857 US-Dollar. Insbesondere ein anhaltend starker US-Dollarindex DXY würde dieses Szenario untermauern. Kann sich die zweitgrößte Kryptowährung hingegen über die EMA20 vorarbeiten, rückt das Wochenhoch bei 2.089 US-Dollar wieder in den Fokus. Die lila Chartzone zwischen dürfte in den sodann als Make-or-Break Bereich fungieren. Ein Spike bis an die Oberkante dieser Zone bei 2.223 US-Dollar wäre in Anbetracht der schwierigen geopolitischen Situation als Punktsieg für die Käuferseite zu werten.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Ethereum: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 2.027 USD, 2.089/2.223 USD, 2.304 USD, 2.396/2.458 USD, 2.591/2.631 USD, 2.713 USD, 2.805/2.897 USD

Die Käuferseite war einmal mehr zur Stelle und verhinderten zuletzt einen Rückfall in Richtung Jahrestief. Nachlassender Abgabedruck spielte den Bullen in die Karten. Um die Chancen auf eine nachhaltigere Umkehrbewegung zu verbessern, muss Ethereum zwingend per Tagesschlusskurs über den Resist bei 2.027 US-Dollar ausbrechen. Sodann käme die Unterkante des lila Widerstandsbereichs in den Fokus. Kann sich der Kurs auch hier behaupten und seine Anstiegsbewegung über das Vorwochenhoch bei 2.151 US-Dollar gen Norden fortsetzen, kommt es spätestens bei 2.223 US-Dollar zu einer Vorentscheidung. Sollte der Ether-Kurs im Zuge einer marktweiten Erholung weiter Boden gutmachen können, steigt die Chance auf einen Sprung in Richtung der 50-Tagelinie (EMA50, orange) bei aktuell 2.304 US-Dollar weiter an. Erst wenn auch dieser gleitende Widerstand überwunden ist, wäre eine Folgebewegung bis in die türkisen Resistzone zwischen 2.396 US-Dollar und 2.458 US-Dollar einzuplanen.

Im Sommer 2025 war dieser Bereich mehrfach charttechnisch relevant. Zudem verläuft an der Oberkante das 23er Fibonacci-Retracement des aktuellen Kursanstiegs. Hier dürfte die Erholung ins Stocken geraten. Nur wenn sich Ethereum auch hier behaupten sollte, käme der rote Widerstandsbereich zwischen 2.591 US-Dollar und 2.631 US-Dollar als Anstiegsziel in den Fokus. Gelingt es dem Käuferlager auch hier weiter am Drücker zu bleiben und das Verlaufstief vom 21. November 2025 zu überwinden, könnte der Kurs bis an die horizontale Widerstandslinie bei 2.713 US-Dollar durchmarschieren. Optimalerweise stellt diese Resistniveau jedoch nur ein Zwischenziel auf dem Weg in Richtung des mittelfristigen Zielbereichs rund um die Abrisskante zwischen 2.805 US-Dollar und 2.897 US-Dollar dar. Zusätzlich zum 38er Fibonacci-Retracement der Erholungsbewegung findet sich unweit darüber auch die fallende 200-Tagelinie (EMA200, blau). In Anbetracht der schwierigen Gemengelage fungiert diese Zone als maximales Anstiegsziel für die kommenden Handelswochen.

Bearishe Chartziele bei neuer Schwäche am Krypto-Markt

Bearishe Kursziele: 1.927 USD, 1.838/1.750 USD, 1.668 USD, 1.562/1.470 USD, 1.416/1.371 USD

Den Bären gelang es trotz starkem US-Dollar und anhaltender Unsicherheit um die Entwicklung in der Golf-Region nicht, ein tieferes Tief in den Chart zu zimmern. Der horizontale Support bei 1.927 US-Dollar fungierte auf Tagesschlussbasis einmal mehr als starke Unterstützung. Solange Ethereum jedoch die EMA20 nicht überwinden kann, hält die Verkäuferseite das Zepter unverändert in ihrer Hand. Kommt es im Zuge größerer Kurskonsolidierungen am US-Aktienmarkt zu einem Rückfall auf neue Wochentiefs, ist ein Rücksetzer bis an den Kreuzsupport aus unterem Bollingerband und Oberkante des orangen Unterstützungsbereich wahrscheinlich. Gibt die Marke von 1.838 US-Dollar keinen Halt und wird dynamisch durchstoßen, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Retests des Jahrestiefs weiter bei 1.750 US-Dollar weiter zu. Scheitern die Bullen bei dem Versuch einen Doppelboden auszubilden, muss eine Korrekturausweitung bis an die 1.668 US-Dollar eingeplant werden. Dieses Chartniveau fungiert am 22. April 2025 als Startmarke für die darauffolgende bullishe Anstiegsbewegung.

Bleibt eine nachhaltige Kursumkehr aus, droht ein Rücksetzer bis in die grüne Supportzone zwischen 1.562 US-Dollar und 1.470 US-Dollar. Dieser Unterstützungsbereich war im April 2025 eine unüberwindbare Hürde für die Verkäuferseite. Immer wieder konnte der Ether-Kurs diesen Bereich per Tagesschlusskurs nicht durchbrechen. Sollten sich die militärischen Handlungen im Nahen Osten zu einem Flächenbrand ausweiten und der Private-Equity Sektor in den USA gleichzeitig zusätzliche Warnsignale senden, könnte der Krypto-Markt zusammen mit dem Technologieindex Nasdaq anhaltenden Gegenwind erfahren. In der Folge kann ein Abverkauf bis in die hellblaue Supportzone zwischen 1.416 US-Dollar und 1.371 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen werden.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI im Tageschart konnte sich zuletzt wieder über den 14-Tagesdurchschnitt erholen. Jedoch gelang es zu Wochenbeginn nicht, sich in der neutralen Zone zu stabilisieren. Ein nachhaltiger Abprall an der 45 gen Süden könnte frischen Abgabedruck auf den Kurs von Ethereum entfachen. Auf Wochensicht bewegt sich der RSI-Indikator mit einem Wert von 31 zuletzt seitwärts. Ein Spike in Richtung des Allzeittiefs aus dem Juni 2022 kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,86 Euro.

