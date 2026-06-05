In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die steuerfreie Haltefrist für Bitcoin und Kryptowährungen politisch unter Druck geraten könnte
- Welche Erfolgschancen die Petition im Bundestag tatsächlich hat
- Weshalb die Marke von 30.000 Unterstützern für die Krypto-Branche besonders wichtig werden könnte
- Wie der Vorstand des Bitcoin Bundesverbandes die aktuelle politische Lage einschätzt und welche Szenarien jetzt drohen
Mit Unterstützung des Bitcoin Bundesverbandes wollen neun Petenten die steuerliche Haltefrist für Kryptowährungen verteidigen. Am 30. Mai reichten die Petenten eine Petition beim Deutschen Bundestag ein. Ziel ist der Erhalt der bisherigen Regelung, nach der Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin und Co. nach einer Haltedauer von mehr als zwölf Monaten steuerfrei bleiben. Doch was passiert, wenn die Petition scheitert? Und welche politische Schlagkraft hat das Vorhaben? Das erklärt uns der Vorstand des Bitcoin Bundesverbandes.
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