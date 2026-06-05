App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
1,91 T
Hyperliquid-Kurs51,38 -1.74%
Bitcoin-Kurs52.573,21 -1.12%
Ethereum-Kurs1.355,64 -4.53%
XRP-Kurs0,944682 -0.92%
BNB-Kurs496,56 0.10%
Hyperliquid-Kurs51,38 -1.74%
Solana-Kurs54,32 -2.74%
TRON-Kurs0,276117 -1.23%
Dogecoin-Kurs0,069883 -2.76%
Cardano-Kurs0,134108 -4.44%
Zcash-Kurs324,35 7.82%
Chainlink-Kurs6,33 -1.36%
Pi Network-Kurs0,105250 0.07%
Krypto in DACH 

So will die Bitcoin-Community die Haltefrist retten: “Jede Mitzeichnung zählt”

Neun Petenten wollen die steuerfreie Haltefrist für Bitcoin verteidigen und haben eine Petition beim Bundestag eingereicht. Doch welche politische Schlagkraft hat das Vorhaben? Ein Insider klärt auf.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs52.573,21 -1.12 %
Bitcoin kaufen
Ein Bild des Plenums des Deutschen Bundestags.

Beitragsbild: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

 | Eine Petition soll den Bundestag unter Druck setzen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die steuerfreie Haltefrist für Bitcoin und Kryptowährungen politisch unter Druck geraten könnte
  • Welche Erfolgschancen die Petition im Bundestag tatsächlich hat
  • Weshalb die Marke von 30.000 Unterstützern für die Krypto-Branche besonders wichtig werden könnte
  • Wie der Vorstand des Bitcoin Bundesverbandes die aktuelle politische Lage einschätzt und welche Szenarien jetzt drohen

Mit Unterstützung des Bitcoin Bundesverbandes wollen neun Petenten die steuerliche Haltefrist für Kryptowährungen verteidigen. Am 30. Mai reichten die Petenten eine Petition beim Deutschen Bundestag ein. Ziel ist der Erhalt der bisherigen Regelung, nach der Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin und Co. nach einer Haltedauer von mehr als zwölf Monaten steuerfrei bleiben. Doch was passiert, wenn die Petition scheitert? Und welche politische Schlagkraft hat das Vorhaben? Das erklärt uns der Vorstand des Bitcoin Bundesverbandes.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Strategy-Gründer Michael Saylor auf einer Bühne
Meinungs-ECHOHat die Teufelsspirale begonnen?
Ein Warndreieck ist neben einem Stapel Ethereum-Münzen zu sehen.
KursanalyseEthereum-Kursprognose: So überverkauft wie nie, was jetzt?
Ein Bitcoin in Form eines Weckers steht vor einem fallenden roten Kurs-Chart.
Turbulenzen vorausBitcoin unter 60.000 US-Dollar? Warum bei Experten jetzt die Alarmglocken schrillen
Steuersoftware-Vergleich – Test & Erfahrungen 2026
In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir 12 renommierte Anbieter von Krypto-Steuersoftware. Entdecke über 800 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Krypto-Steuersoftware.
Jetzt zum Steuersoftware-Vergleich 2026
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ethena
0,083401
14.21%
Audiera
1,59
13.72%
Venice Token
14,40
10.95%
Zcash
324,35
7.82%
Humanity
0,509729
5.79%
JUST
0,071938
5.78%
Kaspa
0,026215
5.23%
Siren
0,654319
4.47%
Canton
0,129302
2.98%
Stellar
0,168257
1.89%
LAB
8,09
-16.33%
MemeCore
2,47
-12.83%
​​Stable
0,027240
-12.59%
Worldcoin
0,391886
-9.91%
Filecoin
0,618575
-8.84%
NEAR Protocol
1,69
-6.78%
Avalanche
5,73
-6.70%
Aave
52,91
-6.64%
POL (ex-MATIC)
0,064482
-6.39%
Cosmos Hub
1,40
-6.27%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren