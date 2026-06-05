Neun Petenten wollen die steuerfreie Haltefrist für Bitcoin verteidigen und haben eine Petition beim Bundestag eingereicht. Doch welche politische Schlagkraft hat das Vorhaben? Ein Insider klärt auf.

So will die Bitcoin-Community die Haltefrist retten: “Jede Mitzeichnung zählt”

So will die Bitcoin-Community die Haltefrist retten: “Jede Mitzeichnung zählt”

In diesem Artikel erfährst du: Warum die steuerfreie Haltefrist für Bitcoin und Kryptowährungen politisch unter Druck geraten könnte

Welche Erfolgschancen die Petition im Bundestag tatsächlich hat

Weshalb die Marke von 30.000 Unterstützern für die Krypto-Branche besonders wichtig werden könnte

Wie der Vorstand des Bitcoin Bundesverbandes die aktuelle politische Lage einschätzt und welche Szenarien jetzt drohen

Mit Unterstützung des Bitcoin Bundesverbandes wollen neun Petenten die steuerliche Haltefrist für Kryptowährungen verteidigen. Am 30. Mai reichten die Petenten eine Petition beim Deutschen Bundestag ein. Ziel ist der Erhalt der bisherigen Regelung, nach der Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin und Co. nach einer Haltedauer von mehr als zwölf Monaten steuerfrei bleiben. Doch was passiert, wenn die Petition scheitert? Und welche politische Schlagkraft hat das Vorhaben? Das erklärt uns der Vorstand des Bitcoin Bundesverbandes.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden