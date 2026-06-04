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Euros für Bitcoin, steuerfrei: Wie es trotz Abschaffung der Krypto-Haltefrist funktioniert

Fällt die Bitcoin-Haltefrist, könnte Verkaufen für viele Anleger zur teuren Falle werden. Wie Hodler an Liquidität gelangen, ohne einen einzigen BTC abzugeben.

Tobias Zander
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Bitcoin-Münzen liegen auf Euro-Scheinen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wer geschickt vorgeht, kommt auch ohne Bitcoin-Verkauf an Liquidität

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum man Bitcoin dauerhaft halten und trotzdem davon leben kann
  • Was die Bitcoin-Kreditlinie von klassischen, BTC-gestützten Krediten unterscheidet
  • Welche Risiken Hodler im Vergleich zum Verkauf auf dem Schirm haben müssen
  • Weshalb ausgerechnet traditionelle Banken eine interessante Alternative bieten

Die Angst vor einem Ende der Bitcoin-Haltefrist hat die deutsche BTC-Community fest im Griff. Sollte die Steuerfreiheit nach einem Jahr tatsächlich fallen, müssten viele Anleger ihre Pläne neu bewerten. Wer darauf setzt, bei Bitcoin-Kursen von 250.000, 500.000 oder gar 1.000.000 US-Dollar eines Tages von seinen Beständen zu leben, dürfte künftig deutlich mehr an den Fiskus abgeben und daher länger schuften müssen. Doch es gibt einen möglichen Ausweg. Wie man von Bitcoin leben kann, ohne je zu verkaufen, weshalb dieses Modell in den USA bereits verbreitet ist und welche Risiken Anleger dabei kennen sollten.

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