Der Zinsentscheid der EZB sowie neue Quartalszahlen aus dem US-Technologiesektor könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Wie der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag den Euro, den Dollar-Index und damit Risiko-Anlagen wie Bitcoin bewegen könnte

Was die neuen US-Erstanträge auf Arbeitslosengeld verraten und warum das für die Fed-Erwartungen zählt

Die Kurse am Krypto-Markt scheinen sich weiter stabilisieren zu können. Während Bitcoin (BTC) rund einen Prozent zulegen konnte, stieg Ethereum (ETH) um fast vier Prozent im Wert an. Damit stemmten sich die beiden größten Kryptowährungen gegen deutliche Korrekturen im US-Technologiesektor. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

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