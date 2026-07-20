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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Der Zinsentscheid der EZB sowie neue Quartalszahlen aus dem US-Technologiesektor könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Wie der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag den Euro, den Dollar-Index und damit Risiko-Anlagen wie Bitcoin bewegen könnte
  • Was die neuen US-Erstanträge auf Arbeitslosengeld verraten und warum das für die Fed-Erwartungen zählt

Die Kurse am Krypto-Markt scheinen sich weiter stabilisieren zu können. Während Bitcoin (BTC) rund einen Prozent zulegen konnte, stieg Ethereum (ETH) um fast vier Prozent im Wert an. Damit stemmten sich die beiden größten Kryptowährungen gegen deutliche Korrekturen im US-Technologiesektor. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

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