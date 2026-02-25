Vitalik Buterin verkauft 17.000 ETH – während Ethereum kriselt

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin hat im Februar Ether im Wert von rund 43 Millionen US-Dollar abgestoßen. Gleichzeitig rutscht der Kurs deutlich ab.

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin hat im Februar rund 17.000 Ether verkauft. Das zeigen Blockchain-Daten von Arkham Intelligence. Seine Bestände sanken demnach von etwa 241.000 ETH zu Monatsbeginn auf rund 224.000 ETH. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Gegenwert von rund 43 Millionen US-Dollar. Die Verkäufe erfolgten schrittweise über mehrere kleinere Transaktionen.

Zwar wurden größere Kursschwankungen dadurch abgefedert, das Timing der Verkäufe inmitten eines Abwärtstrends stieß in der Community jedoch auch auf Kritik. Der Ether-Kurs ist im Vergleich zum Vormonat um 35 Prozent gefallen und notiert aktuell bei rund 1.900 US-Dollar.

Bereits im Januar hatte Buterin angekündigt, 16.384 ETH für diverse Projekte bereitzustellen. Die Mittel sollen über mehrere Jahre hinweg eingesetzt werden. Parallel dazu kündigte er an, dass die Ethereum Foundation in eine Phase milder Austerität eintreten würde. Ziel sei es, eine ambitionierte Roadmap langfristig tragfähig zu gestalten und Infrastrukturprojekte mit Fokus auf Selbstbestimmung, Privatsphäre und Sicherheit zu fördern.

Buterin selbst betont, seit 2018 keine ETH für persönliche Zwecke verkauft zu haben. Die Erlöse aus den aktuellen Transaktionen sollen ausschließlich in philanthropische oder ökosystemrelevante Initiativen fließen.

Trotz der jüngsten Kursverluste liefern On-Chain- und Derivatedate Hinweise darauf, dass sich Ethereum in einer fortgeschrittenen Korrekturphase befinden könnte. Warum Ethereum trotz Schwächephase Bodenbildungssignale sendet und welche Rolle Short-Positionen für einen möglichen Squeeze spielen, erfahrt ihr hier: Ethereum bricht ein, Anleger kapitulieren: Wie schlimm wird es noch?

