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237 Mio. US-Dollar 

Größtes Ethereum-Investment seit Dezember: Bitmine kauft ETH nach

Bitmine kauft 111.942 ETH für rund 237 Millionen US-Dollar. Damit hält die Ethereum-Treasury-Firma nun fast 5,4 Millionen ETH.

Johannes Dexl
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Eine silberne Ethereum-Münze mit einem goldenen Logo ruht auf einem gedruckten Arbeitsblatt, auf dem numerische Finanzdaten zur Leistung von Ethereum stehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kann Tom Lee dem ETH-Kurs wieder nach oben verhelfen?

Bitmine Immersion hat seine ETH-Käufe wieder deutlich beschleunigt. Wie das Unternehmen mitteilte, kaufte die von Tom Lee geführte Ethereum-Treasury-Firma in der vergangenen Woche 111.942 ETH. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Gegenwert von rund 237 Millionen US-Dollar. Damit steigen die Bestände des Unternehmens auf knapp 5,4 Millionen ETH. Das entspricht etwa 4,47 Prozent des umlaufenden Ethereum-Angebots. Für Bitmine ist es der größte wöchentliche Zukauf seit Dezember.

Kursrückgang als Kaufgelegenheit

Bemerkenswert ist der Schritt vor allem deshalb, weil Chairman Tom Lee noch Anfang Mai auf der Consensus 2026 in Miami erklärt hatte, Bitmine wolle das wöchentliche Akkumulationstempo drosseln. Der jüngste Kursrückgang von ETH hat die Strategie offenbar verändert. ETH war von rund 2.400 US-Dollar Anfang Mai und im April auf zuletzt etwa 2.100 US-Dollar gefallen.

“Wir kaufen weiterhin stetig ETH”, sagte Lee in der Mitteilung. Den Rückgang unter 2.200 US-Dollar sehe man als attraktive Gelegenheit. Lee bekräftigte zudem, dass Bitmine sein Ziel erreichen wolle, noch 2026 fünf Prozent des Ethereum-Angebots zu kontrollieren.

Staking bringt Millionen-Einnahmen

Laut Unternehmensangaben belaufen sich die gesamten Krypto- und Barbestände von Bitmine inzwischen auf 12,3 Milliarden US-Dollar. Neben ETH hält die Firma 203 Bitcoin, 444 Millionen US-Dollar in Cash sowie Beteiligungen, unter anderem an Beast Industries und Eightco Holdings.

Einen Großteil der ETH-Bestände hat Bitmine bereits gestakt. Mehr als 4,7 Millionen ETH, rund 87 Prozent der gesamten ETH-Position, befinden sich demnach im Staking. Daraus erwartet das Unternehmen annualisierte Einnahmen von etwa 276 Millionen US-Dollar.

Zuletzt deutete sich an, dass Bitmine in den Russell-3000-Index inkludiert werden könnte.

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