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Ethereum-Riese BitMine könnte in wichtigen Index kommen

Trotz Milliardenverlusten mit Ethereum könnte BitMine schon bald Teil eines wichtigen US-Index werden. Für das Unternehmen wäre das ein wichtiger Schritt an den Finanzmärkten.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Tom Lee

Beitragsbild: picture alliance

 | Tom Lee setzt mit BitMine alles auf Ethereum

BitMine Immersion Technologies könnte schon bald in den Russell 3000 Index aufgenommen werden. Das Unternehmen erscheint aktuell auf der vorläufigen Liste von FTSE Russell für die Index-Neugewichtung im Juni 2026. Der Russell 3000 umfasst die 3.000 größten börsennotierten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung. Für BitMine wäre eine Aufnahme besonders wichtig, da zahlreiche Indexfonds die Aktie danach automatisch kaufen müssten.

Auch eine Aufnahme in den Russell 1000 gilt als möglich. Dafür braucht ein Unternehmen derzeit eine Marktkapitalisierung von mindestens rund 5,7 Milliarden US-Dollar. BitMine liegt bereits oberhalb dieser Schwelle. Anleger spekulieren deshalb auf hohe Kapitalzuflüsse durch passive Fonds und ETFs, sobald die finale Entscheidung veröffentlicht wird.

BitMine setzt weiter auf Ethereum

Das Unternehmen hat sich seit 2025 stärker auf Ethereum konzentriert und gilt inzwischen als Halter des weltweit größten institutionellen ETH-Bestands. Nach eigenen Angaben hält BitMine aktuell rund 5,28 Millionen Coins und damit etwa 4,4 Prozent des gesamten Ethereum-Angebots, sitzt damit allerdings inzwischen auch auf Milliardenverlusten.

Neben potenziellen Kursgewinnen generiert das Unternehmen zusätzliche Erträge durch das Staking. Fundstrat-Gründer Tom Lee bezeichnet Ethereum weiterhin als attraktiven Wertspeicher und hält langfristig einen ETH-Kurs von 60.000 US-Dollar für möglich.

Die Aktie befindet sich weiterhin weit unter ihrem Allzeithoch / Quelle: TradingView

Die Aktie notiert aktuell bei 18,88 US-Dollar und liegt seit Jahresbeginn rund 39,47 Prozent im Minus. Sie halten dennoch an ihrer Strategie fest und sehen die aktuelle Schwäche bei Ethereum weiterhin als langfristige Chance.

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