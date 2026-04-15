Der Krypto-Winter sei vorüber und Ethereum stehe kurz vor einem massiven Aufwärtszyklus. Bitmine-CEO Tom Lee prognostiziert auf der Paris Blockchain Week einen massiven Kursanstieg.

Der Bitmine-CEO Tom Lee äußerte sich auf der Paris Blockchain Week optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Krypto-Marktes. Laut Lee sei der aktuelle “Mini-Krypto-Winter” im Gegensatz zu früheren Zyklen nicht durch einen Bärenmarkt bei Aktien ausgelöst worden, sondern primär durch De-Leveraging-Events und geopolitische Unsicherheiten.

Da der Boden im Aktienmarkt seiner Einschätzung nach bereits erreicht sei, stehe einer Erholung digitaler Assets nichts mehr im Wege. Ethereum werde dabei eine zentrale Rolle einnehmen und könne im kommenden Bullenzyklus eine Bewertung von über 60.000 US-Dollar erreichen.

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Tokenisierung und KI als Kurstreiber

Als fundamentale Treiber für diese Entwicklung nannte Lee die fortschreitende Tokenisierung von Vermögenswerten sowie den Aufstieg von “Agentic AI”. Er argumentierte, dass die Digitalisierung des Finanzsystems der Innovation nach dem Ende des Goldstandards im Jahr 1971 gleiche.

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Ethereum fungiere hierbei als essentielle Infrastruktur. Für KI-Systeme stelle die Blockchain zudem die ideale Basis für Identitätsmanagement und Mikrozahlungen dar, da klassische Zahlungsdienstleister wie Visa oder PayPal für automatisierte Agenten weniger effizient seien.

Bitmine forciert Ethereum-Akkumulation

Lee konkretisierte zudem die Unternehmensstrategie von Bitmine. Das Ziel sei es, etwa fünf Prozent des gesamten Ethereum-Angebots zu halten. Aktuell habe das Unternehmen bereits die Marke von vier Prozent überschritten. Durch das massive Staking dieser Bestände generiert Bitmine signifikante Erträge.

BTC-ECHO Redakteur Josip Filipovic verfolgte den Vortrag von Tom Lee live. Im Anschluss folgte sogleich der nächste Vortrag I Quelle: BTC-ECHO

Zudem verwies der CEO auf strategische Investitionen in Projekte wie World Chain von Sam Altman und Kooperationen im Bereich Content-Erstellung. Die Aktie des Unternehmens diene Investoren dabei als gehebeltes Investment auf den Ethereum-Kurs.

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