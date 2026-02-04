Was MicroStrategy mit Bitcoin vormachte, wollte BitMine mit Ethereum nachmachen. Nun sitzt die ETH-Treasury auf enormen Verlusten – für Tom Lee kein Problem.

“Kein Bug, sondern ein Feature”: Tom Lee verteidigt BitMines Ethereum-Strategie trotz Milliardenverlusten

Der Chairman von BitMine Immersion, Tom Lee, weist Kritik an den wachsenden Buchverlusten des Unternehmens zurück. Diese seien kein Zeichen einer gescheiterten Umsetzung, sondern ein integraler Bestandteil der Ethereum-Treasury-Strategie. BitMine sei bewusst so aufgebaut, dass es den ETH-Kurs über einen gesamten Marktzyklus hinweg übertreffe. Kurzfristige Drawdowns seien bei diesem Ansatz aber unvermeidlich.

In mehreren X-Posts vergleicht er BitMine mit einem Indexprodukt statt mit einem taktisch agierenden Trader. ” Man könne auch ETFs schwerlich dafür kritisieren, wenn sie rote Zahlen schreiben, weil die in ihnen enthaltenen Aktien Kursverluste erleiden.

Angesichts des aktuellen Marktumfelds zeigt sich Lee wenig überrascht über den Ethereum-Abverkauf. “Krypto befindet sich in einem Abschwung, also ist ETH ganz natürlich gefallen”, meint Tom Lee. Unrealisierte Verluste seien eine logische Folge der Marktlage, also “kein Bug, sondern ein Feature”. Der Fokus liege auf langfristiger Outperformance, nicht auf kurzfristigen Schwankungen.

Hintergrund der Kritik sind mehr als 6 Milliarden US-Dollar an unrealisierten Verlusten. BitMine hält rund 4,24 Millionen ETH, deren Wert von 15,6 Milliarden US-Dollar auf etwa 9 Milliarden US-Dollar gefallen ist. Kurz vor dem jüngsten Kursrutsch hatte das Unternehmen seine Bestände zudem um über 40.000 ETH aufgestockt.

Trotz einer vorsichtigen Einschätzung des Gesamtmarkts bleibt Lee bei seiner Grundüberzeugung. Er stellt klar: “Ethereum die Zukunft des Finanzsystems.” Derweil fällt die BMNR-Aktie auf 22,4 US-Dollar, was einem Verlust von 28 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Warum der Ethereum-Gründer selbst verkauft, lest ihr hier: “Vitalik verkauft ETH: Die Millionen-Transfers erklärt“.

