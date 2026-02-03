Der ETH-Gründer trennt sich von seinen Coins. Während Anleger nervös reagieren, verordnet die Ethereum Foundation einen Sparkurs. Was hinter der Strategie steckt.

Vitalik Buterin verkauft ETH: Das steckt hinter den Millionen-Transfers

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin hat insgesamt 704 ETH für rund 1,65 Millionen US-Dollar verkauft. On-chain-Daten zeigen, dass die Transaktionen über CoW Protocol abgewickelt wurden – im Zwei-Stunden-Takt.

Ein Teil der Erlöse, konkret 211,84 ETH im Gegenwert von 500.000 USDC, ging an Kanro, eine von Buterin unterstützte Charity-Organisation für globale Gesundheitsprojekte. Die verkauften ETH entsprechen lediglich 0,2 Prozent seiner geschätzten Ether-Bestände von rund 550 Millionen US-Dollar.

Parallel dazu kündigte Buterin an, dass die Ethereum Foundation in eine Phase “milder Austerität” eintritt. Ziel sei es, eine aggressive Roadmap langfristig finanzierbar zu machen. 16.384 ETH wurden bereits abgehoben, um Open-Source-Infrastruktur mit Fokus auf Selbstbestimmung, Privatsphäre und Sicherheit zu fördern.

In der Community sorgen die Verkäufe dennoch für Unmut. Einige Trader schlossen ihre Positionen und kommentierten sarkastisch: “Read the room, Vitalik.” Die Verkäufe des Ethereum-Gründers folgen auf einen dramatischen Kurseinbruch bei Ethereum.

Hintergrund ist eine breitere Korrektur am Krypto-Markt und damit einhergehende, millionenschwere Liquidiereungen von ETH-Walen auf Hyperliquid, die den Kurs in Richtung 2.000 US-Dollar drückten.

Buterin selbst betont, seit 2018 keine ETH für persönliche Zwecke verkauft zu haben – sämtliche Erlöse aus seinen aktuellen Verkäufen sollen demnach auch in philanthropische oder ökosystemrelevante Projekte fließen.

In einem aktuellen Interview nannte Buterin dezentrale soziale Netzwerke (DeSoc) und “smartere” DAOs als seine wichtigsten Entwicklungsprioritäten. Er warnte vor einem “Doomsday-Szenario”, in dem die Krypto-Branche zu reiner Spekulation verkommt – und vor einer Zukunft, die von zentralisierter KI dominiert wird.

